«Милосердие от ВСУ». В Бахмуте украинские военные взяли в плен оккупанта с помощью ударного дрона — видео 10 мая, 14:52 Дрон ВСУ подсказал оккупанту, как сдаться в плен (Фото:Скриншот видео Михаил Федоров/Telegram)

В районе Бахмута украинские военные взяли в плен российского оккупанта с помощью ударного дрона.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

На видео видно, что оккупант заметил беспилотник ВСУ и начал показывать жестами, что хочет сдаться в плен. В это время он находился в окопах, усеянных телами убитых россиян.

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Украинские военные скинули с дрона записку, в которой указали, что нужно следовать за дроном.

Оккупант под огнем военных РФ дошел до украинских позиций, его сопровождали разведчики ВСУ и пехота.