Стреляют в пах, а затем — в голову. Военный рассказал, какую тактику применяет враг против украинских защитников 25 марта, 09:17 Тарас Березовец рассказал, что для операций против защитников Украины российские оккупанты берут с собой большое количество боекомплекта и гранатометы (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Тарас Березовец, политолог и офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который находится на фронте, рассказал NV, к какой тактике прибегает враг на Авдеевском направлении

По словам Тараса Березовца, политолога и офицера Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, у противника нет большого разнообразия тактик, поэтому на Авдеевском направлении российские оккупанты применяют те же подходы, что и на остальных восточных направлениях, в том числе, в районе Соледара.

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«Действуют по принципу так называемых "мясных штурмов": группы до 15 человек каждые 30-60 минут накатываются на наши позиции», — рассказывает Березовец в интервью NV.

Так, по словам военного, сначала для вскрытия украинских позиций противник использует мобилизованных россиян, которых направляет группами до пяти человек.

«Это — смертники. Они не умеют воевать, им просто приказали идти», — объясняет офицер ВСУ. Главная задача мобилизованных — подойти максимально близко и вскрыть позиции украинских защитников. После чего, по словам Березовца, враг преимущественно в утреннее или позднее вечернее время пытается зайти в тыл украинским позициям.

«То есть есть отвлекающая группа, обреченная на смерть, а российская „спецура“ или „десантура“ пытается с тыла просочиться малыми группами и одновременно атаковать по нескольким направлениям», — раскрывает военный основную тактику оккупантов.

Также в интервью NV Березовец рассказал, что во время таких операций российские десантники и спецназ пытаются подойти на расстояние 20-30 м к украинским позициям. Этого расстояния достаточно для броска ручной гранаты. Обычно оккупанты берут с собой большое количество боекомплекта, а на себе несут 10 гранат, тащат ручной противотанковый гранатомет и автоматический гранатомет.

«Их задача — по возможности приблизиться максимально близко к позициям, забрасывать их гранатами, а затем заскочить в окопы, — раскрывает карты врага Березовец. — Тактика российской „десантуры“: сначала стреляют в пах, от чего наступает болевой шок, а затем добивают [выстрелами] в голову».

Напомним, 23 марта американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, согласно которому, оккупационная армия РФ существенно замедлила свое наступление под Бахмутом, но взамен сконцентрировала усилия на развертывании маневров по другим направлениям, в частности, в районе Авдеевки, и теперь это одна из самых горячих точек.

Полную версию интервью с Тарасом Березовцом читайте здесь.