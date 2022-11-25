«Заставляют под дулом автомата рыть окопы». Что происходит в оккупированном Мелитополе, который россияне превращают в крепость — интервью с мэром 25 ноября, 20:58 Эксклюзив НВ Черное будущее. Российские оккупанты привели оккупированные части Украины к гуманитарной катастрофе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Толпы раненых россиян в госпиталях, рабский труд местных по рытью окопов, почти полное отсутствие нормальных лекарств, света и интернета — такую жизнь принес жителям Мелитополя «русский мир»

Почти целую вечность — с 25 февраля — находится в оккупации некогда 150-тысячный город Мелитополь на юге Запорожской области. С тех пор жизнь здесь едва теплится, подавленная русскими военными, силовиками и коллаборантами.

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В последнее время россиян здесь только стало больше — сюда отошла часть сбежавших из освобожденного ВСУ 10 ноября Херсона оккупантов на левый берег Днепра. Но это дало местным надежду, что украинское наступление скоро докатится и сюда.

Чем живет сейчас Мелитополь, об этом НВ поговорил с его мэром Иваном Федоровым, который находится на свободных от россиян землях, но внимательно следит за оккупированным городом.

— Что изменилось в Мелитополе после того, как ВСУ выбили россиян из Херсона?

— Когда они начали бежать из Херсона, то в большинстве своем перебрасывали свои силы именно в Мелитополь, Мелитопольский район и по побережью Азовского моря. Началось полное заселение многих селений, начиная с бывшего Акимовского района, бывшего Михайловского, Веселовского района. Итак, они для себя определили Мелитополь как стратегический административно-логистический узел. оккупанты сегодня пытаются по окрестностям расставить как можно больше своих сил для того, чтобы защищать его.

- Есть какая-то логика в этом «заселении»?

— Логика следующая: они пытаются выбрать для себя три основных направления возможного контраста ВСУ. Первый: со стороны Херсона [с запада ], и поэтому там они делают линию обороны и заселяют деревни. Вторая: со стороны Запорожья [с севера ] и соответственно в большинстве своем от Энергодара до Токмака они будут линию обороны и заселяются. Третья: непосредственно из Бердянска [с востока], поэтому они так же укрепляются вдоль Азовского побережья; особенно это видно в Приморском посту. Они тоже там заселяют села.