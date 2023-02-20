Где россияне могут попытаться окружить группировку ВСУ — военный эксперт 20 февраля, 20:33 Украинский военный на гаубице в Северске, 20 февраля (Фото:REUTERS/Евхен Титов)

Член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк в интервью Radio NV выразил мнение, что во время своего нового большого наступления Россия не будет атаковать Вооруженные силы Украины в лоб, а попытается окружить группировку ВСУ на Донбассе.



«Понятно, что для того, чтобы даже переходить к глухой обороне, россиянам нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что с Луганской областью это, конечно, проще было бы сделать, потому что там меньшая часть территорий ими не контролируется. С Донецкой это сложнее», — сказал Данилюк Radio NV, отметив, что это не значит, что россияне не будут проводить операции на других направлениях, «в частности, для того, чтобы не дать нам возможности эффективно сдерживать их на Донбассе».

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По словам военного эксперта, если россияне попытаются оцепить группировки украинских военных на Донбассе, это означает, что как на севере, так и на юге они будут проводить свои наступательные операции западнее Донбасса — «где-то по линии условно Гуляйполе-Лозовая», то есть «между Гуляйполем и Донбассом, Лозовой и Донбассом». Это в перспективе может позволить им перерезать логистику ВСУ.

«Я скептически отношусь к их возможности провести столь масштабную операцию. Скорее всего, они будут пытаться поближе к Донецкой области это проводить. Но я думаю, что сейчас нужно ждать каких-то неожиданностей, я бы сказал, даже в Харьковской области, на границе с Россией», — отметил Данилюк.

Он уточнил, что целью россиян не будет оккупация Харьковской области.

«Очевидно, что север, безусловно, для них создает более благоприятные условия, потому что, к сожалению, учитывая политическую ситуацию, мы ограничены возможностью проводить собственные операции на территории РФ. Поэтому их войска, которые там размещаются и даже действуют с территории РФ, в значительно более безопасном положении по сравнению с действующими, например, на юге Украины, который сейчас под контролем россиян», — объяснил военный эксперт.

Ранее генерал Дэвид Петреус, в 2011—2012 годах возглавлявший ЦРУ, а недавно побывавший на фронте в Украине, говорил в интервью NV, что успех нового большого наступления россиян зависит от того, смогут ли они продемонстрировать эффект координированного применения разных родов войск, в частности, организовать прикрытие боев артиллерией.

В то же время Петреус отмечал, что относится к этому скептически, потому что у россиян много живой силы «с ничтожным военным опытом».

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко говорил Radio NV, что новое наступление РФ началось с назначения командующим оккупационными войсками РФ в Украине Алексея Герасимова и оно напоминает одновременно «шахматы и игру в Чапаеве».

«Игра в Чапаева, потому что они тратят бешеное количество людей, тратя их просто, посылая их на смерть, на гибель. А с другой стороны, шахматы, потому что они пытаются угадать, где у нас есть слабые места, а мы пытаемся вычислить направление их главного удара», — объяснял он.