Для восполнения огромных потерь. РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки — Генштаб
В Мелитополь отправили российских срочников из Южной Осетии без подготовки (Фото:inform.zp.ua)
Для восполнения потерь в оккупационных силах РФ в захваченный Мелитополь отправили военнослужащих срочной службы из Южной Осетии, которых уговорили подписать контракты.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 23 марта.
«Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы», — отметили в Генштабе.
В одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
По данным Генштаба, за период с 1 по 10 марта такие контракты подписали более 50 российских срочников.
«Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области», — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.