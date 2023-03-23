Для восполнения огромных потерь. РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки — Генштаб 23 марта, 08:00 В Мелитополь отправили российских срочников из Южной Осетии без подготовки (Фото:inform.zp.ua)

Для восполнения потерь в оккупационных силах РФ в захваченный Мелитополь отправили военнослужащих срочной службы из Южной Осетии, которых уговорили подписать контракты.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 23 марта.

«Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы», — отметили в Генштабе.

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В одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

По данным Генштаба, за период с 1 по 10 марта такие контракты подписали более 50 российских срочников.

«Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV