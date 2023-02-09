В Минобороны рассказали, на какие меры идет РФ для восполнения своих огромных потерь 9 февраля, 13:34 РФ хочет мобилизовать кадетов и осужденных на оккупированных территориях для восполнения своих огромных потерь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Для восполнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».

Об этом в Telegram сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Большие потери в живой силе заставляют российских оккупантов принимать как долговременные идеологические, так и экстренные меры для продолжения тотальной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. В частности, российские оккупационные администрации развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса», — написала она.

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По словам Маляр, один из таких «корпусов» в этом году открылся в Старобельске Луганской области. Подобные планируется открыть в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области.

«Кроме того, на временно оккупированной территории Украины продолжается активная агитация в местах лишения свободы по вступлению заключенных в состав российских частных военных компаний. Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола», — добавила Маляр.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 135 тысяч своих военнослужащих.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV