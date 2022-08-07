Могут пойти в наступление уже завтра. Большая загадка, как россияне будут атаковать ВСУ на правом берегу Днепра — военный эксперт 7 августа, 12:25 Эксклюзив НВ Украинские военные в Донецкой области (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ сомневается, что российским войскам удастся успешно атаковать Вооруженные силы Украины на правобережье Херсонщины.

«Для меня большая загадка, как они собираются атаковать наши войска на правобережье Херсонщины, если у них могли возникнуть проблемы при обороне. Наступательные действия требуют большего количества боеприпасов, горюче-смазочных материалов и эвакуации раненых, потому что будет много 200-х, 300-х. А как это можно будет делать, когда у тебя за спиной разбиты переправы? Что именно они там хотят делать — покажет время», — убежден Попович.

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По его словам, некой готовности к наступательным действиям российские войска могут достичь 8−10 августа.

The New York Times со ссылкой на оценки американских и европейских чиновников и спецслужб прогнозирует, что для Украины начинаются решающие недели войны.

Американский Институт изучения войны сообщает, что Украина, вероятно, сумела перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией, что заставляет армию РФ перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на контрнаступательные операции ВСУ.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предполагает, что российские войска хотят наступать сразу на двух южных направлениях, но сомневаются, что эта операция станет успешной из-за отсутствия достаточного количества топлива и боеприпасов.

В течение последнего месяца ВСУ успешно уничтожают логистику и тыловые базы оккупантов.

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