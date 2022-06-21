Минобороны: В Северодонецк ежедневно подвозят до 30 солдат и офицеров РФ — они там гибнут 21 июня, 13:19 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке идут тяжелые уличные бои (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что наиболее сложная ситуация на фронте сейчас на Луганском направлении.

В эфире телемарафона он сообщил, что на этом направлении российские оккупанты сосредоточили максимальное количество личного состава и техники.

По словам представителя Минобороны, в Северодонецке оккупационные войска несут значительные потери.

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«Там наша разведка сообщает, что они за сутки туда могут подвозить до тридцати солдат и офицеров. Они там погибают», — отметил Мотузяник.

В самом Северодонецке продолжаются активные уличные бои, добавил он.

По его словам, армия РФ пытается любой ценой взять Северодонецк и дальше развить наступление на Лисичанск и выйти на административные границы Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Вечером 20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот.

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