Генштаб сообщил о нестандартной попытке РФ восполнить свои огромные потери в Украине 19 сентября, 07:06 Россия нестандартно пытается восполнить свои потери в Украине (Фото:Генштаб)

В связи с существенным недостатком как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на понедельник, 19 сентября.

Отмечается, что на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления.

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В Краснодарском крае общественные организации воинов-афганцев получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.

Ранее стало известно, что ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины.

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