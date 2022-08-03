ВСУ придется задействовать резервы. Какой план РФ разработала для атаки в Запорожской области — эксперт CIT 3 августа, 15:41 Российский бронетранспортер с установленными зенитными орудиями в оккупированной части Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал о плане, который разработала Россия для атаки в Запорожской области.



По его словам, сейчас через оккупированный Крым на юг Украины следует группировка Восток, которая с начала вторжения наступала в Киевской области, а затем — на севере Донбасса.

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«Это все еще происходит, мы до сих пор видим эти колонны, эшелоны, которые туда идут. Мы видим технику бригады противовоздушной обороны. А поскольку бригада противовоздушной обороны — это часть армейского уровня, это говорит о том, что сейчас туда перебрасываются даже силы армии, не только отдельные подразделения этой группировки Восток», — отметил Михайлов.

Эксперт объяснил, что частично она может быть задействована для укрепления российской группировки на правом берегу Днепра, но CIT не исключает, что она попытается атаковать и на Запорожском направлении.

«Пока нет никаких подтверждений тому, что эти силы направлялись бы на запорожское направление, но определенная логика в таких действиях есть. Во-первых, запорожский фронт должен быть, по крайней мере, по мнению россиян, слабее донбасского или херсонского. Если им удастся совершить какие-то наступательные действия на северную контролируемую территорию Запорожья в сторону снабжения группировки объединенных сил на Донбассе, идущих от Запорожья… По их мнению, возможно, Украине придется задействовать резервы, предназначенные для херсонского направления, чтобы сдерживать российское наступление, как это уже было с Лисичанском», — рассказал он.

По словам Михайлова, Украина не пошла в масштабное наступление в начале лета, потому что была вынуждена задействовать резервы на Донбассе.

«Такая идея у них может быть, но вопрос в том, готовы ли эти группировки к этому», — добавил он.

В конце июля глава Запорожской ОВА Александр Старух заявлял, что при определенных обстоятельствах украинские силы смогут освободить регион от оккупантов до конца года.



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