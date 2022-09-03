«Депутаты быстро скрылись». Журналист из Херсона рассказал о «самом большом преступлении» в начале вторжения РФ и расстреле теробороны 3 сентября, 08:50 Херсон (Фото:Ігор Колихаєв: Новини. Події via Facebook)

Молчание местных властей Херсона было «самым большим преступлением» в начале вторжения российских войск, считает журналист Константин Рыженко. После почти шести месяцев жизни в оккупации он уехал из захваченного россиянами города.



24 февраля в 13:00 никого из официальных лиц уже не было ни в одном органе власти Херсона, рассказал Рыженко в интервью НВ.

«Полиция была где-то по городу, военных не видел. Я проехался по всем структурам: никто ничего не делает, каких-либо приказов не отдавал. Весь первый день я ездил по городу и, простите, ох… л. Зашел в горсовет, посмотреть. Мэр [Игорь Колыхаев] достаточно пассивно себя вел и говорил, что ему сложно работать, потому что он не выпил кофе … Не было теробороны, ничего не было … «, — сказал журналист.

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По его словам, местные власти молчали, центральные были обеспокоены Киевом, а жители Херсона не понимали, что происходит.

Рыженко вспоминает, что в горсовете начали организовываться активисты, пришли несколько местных депутатов. Затем, по его словам, появилась неофициальная самоорганизованная терроборона.

«Просто пришли люди, которые сказали: мы хотим защищать город … Тероборону никто не организовывал. Им выдали несколько калашей и то только потому, что люди требовали… Но это была стихийная оборона», — подчеркнул журналист.

Тогда Рыженко понял: «местные власти полностью бросили горожан».

«Я не знаю, почему так вышло. То, что военные держали бой вокруг города, — это 100% было. Но местные власти полностью бросили горожан. Депутаты, чиновники быстро скрылись. И остались либо те, у кого много имущества в городе, либо коллаборанты, потом себя проявившие» , — говорит Рыженко.

Он заявил, что самоорганизованная терроборона не знала, что в городе нет военных, так как им был отдан приказ отходить.



«Тогда никто ничего не говорил. Молчание местных властей — самое большое преступление в городе … Мы видим, что вокруг города идут какие-то бои, но что там происходит, никто не знал … Человек, который взял на себя терроборону, как оказалось позже — коллаборант. Он тоже ничего не говорил», — говорит Рыженко.

Журналист вспоминает, что когда Херсон был уже оцеплен, около 100 человек ночью вышли на улицу, на всех — один-два автомата Калашникова.

«Утром (1 марта), когда россияне заходили, терроборона принимала бой. Их просто расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Расстреляли всех, кто был в поле зрения. И очень спокойно, организованными порядками россияне вошли в город. Квадратами со всех сторон заходили», — рассказал Рыженко.

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