Россия начала маскировать свои ракеты Х-101 — СМИ

27 января, 09:25
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Стало известно, как РФ маскирует ракеты Х-101 (Фото:Полиция Киевской области)

Стало известно, как РФ маскирует ракеты Х-101 (Фото:Полиция Киевской области)

Россия начала маскировать свои ракеты Х-101, которые использует для массированных атак по территории Украины, сообщает Defense Express.

По данным издания, на корпусе ракет зачищают болгаркой серийный номер.

Это делается для того, чтобы невозможно было идентифицировать приблизительную дату изготовления.

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Серийный номер содержит информацию о годе, квартале, партии и порядковом номере ракеты в партии. Это позволяло оценить темпы и порядок использования этих ракет.

В то же время издание отмечает, что уже ранее стало известно о том, что РФ использует Х-101 произведены в последних кварталах 2022 года.

Кроме того, уничтожение серийного номера может помешать лишь быстрой идентификации обломков, так как все внутренние узлы и агрегаты ракеты имеют свои серийные номера, а уничтожить их без полного перебора ракеты в заводских условиях довольно сложно.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По данным украинских военных, всего по Украине было выпущено 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47.

Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

https://www.youtube.com/watch?v=Qm4OZ5xOvZI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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