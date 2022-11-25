«Смогут наступать еще несколько месяцев». Как мрут «вагнеровцы», создавая иллюзию большей эффективности, чем в армии РФ — Кузан

25 ноября, 13:00
Эксклюзив НВ
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Уничтоженная российская техника (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал о тактике использования Россией «вагнеровцев», что создает иллюзию их эффективности.

«Они смогут наступать еще несколько месяцев. Важно понимать, что это не учтенные [бойцы] – они не принадлежат к Вооруженным силам РФ, поэтому можно сказать, что они совершенно бесправны. Понятия, которые властвуют в этих подразделениях, — внеуставные, мягко говоря, а в реальности – это абсолютно криминальные понятия. "Заднюю не даем" - подразумевается, что никто не отступает. За отступление будет либо увечье, включая потерю конечностей, либо смерть. Раненых можно добивать – это абсолютно нормально», – объяснил Кузан.

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Нередки случаи, продолжил эксперт, когда человек умирал не от полученных ранений, а от простреленной или проломленной головы, чтобы «не мучился» на поле боя.

«Вся эта совокупность обстоятельств и создает в общем-то иллюзию, что якобы „вагнеровцы“, подразделения этих формирований, эффективнее, чем российская армия. Это абсолютно ошибочное утверждение, поскольку в плане боевого мастерства умеет воевать только скелет, которые наемники, которые в горячих точках проходили подготовку и приобретали мастерство», – говорит эксперт.

Остальную часть подразделения, по словам Кузана, составляют зеки, которые согласились испытать судьбу:

«Таких не жалко. Их используют также в качестве «ночных ослов», когда идет один боец, а за ним могут следовать один или более неквалифицированных бойцов, имеющих задачу нести его боекомплект, разные виды вооружения, чтобы разгрузить бойца, и, соответственно, чтобы принять на себя удар, то есть они становятся менее поворотливыми».

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Так в целом выглядит притворная эффективность «вагнеровцев», подытожил Кузан:

«Это временное решение. И пока они будут получать пополнение из этого бесправного личного состава, до тех пор они могут позволять себе волна за волной атаки (может быть и по 10 атак в день, сейчас немного меньше в связи с погодными условиями). К тому времени они могут показывать ложную эффективность — линейное продвижение в лоб на несколько сотен метров, возможно даже на километр, потому что о сложных военных операциях речь не идет».

https://www.youtube.com/watch?v=nl5U3LzFgPI&t=663s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Заключенные Наемники Российские наемники Частная военная компания Вагнера Радио НВ Война России против Украины

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