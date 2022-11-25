В ДТЭК рассказали, как РФ выбирает энергообъекты для атак и кто ей помогает 25 ноября, 12:19 России помогают атаковать энергообъекты Украины люди на местах, считают в ДТЭК (Фото:ГСЧС)

В ДТЭК рассказали, как Россия выбирает энергообъекты в Украине для атак и кто предоставляет ей данные.

Как заявил в эфире телемарафона исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, много информации было доступно в Интернете еще до войны.

Он рассказал, что многие работали в украинской энергетике и учились в Украине, а сейчас работают в России, поэтому найти кого-то, кто знает, как работает украинская энергосистема, несложно.

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Сахарук отметил, что информацию о степени повреждения объектов, которые атаковали оккупанты, им сдают люди на местах.

«Думаю, работают люди на месте, смотрят и, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что произошло. Потому что не те объекты, которые не добили, извините за сленг, являются объектами следующих атак», — сказал он.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

По состоянию на 19:00 24 ноября в Украине работала значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.

Также в Укрэнерго отметили, что плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине продолжатся.

