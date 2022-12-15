У «империи зла» своя логика. В разведке рассказали, как РФ выбирает день для массированного ракетного удара по Украине 15 декабря, 08:25 В разведке призывали не привязываться к каким-то датам, пытаясь выяснить день, когда РФ решит ударить ракетами (Фото:Генштаб)

В Украине сохраняется риск новых массированных ракетных ударов со стороны РФ, но никто не знает, когда будет следующая атака, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, не следует привязываться к каким-либо датам или календарям, пытаясь выяснить, в какой день РФ решит ударить ракетами, поскольку «империя зла» руководствуется собственной логикой при осуществлении массированных атак.

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«Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседание ООН… могут быть в понедельник, среду или четверг… А могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике, в частности, военной или внутриполитической на территории РФ», — сказал Юсов.

Он отметил, что эта зима уже стала напряженной для украинцев, но она сделает народ сильнее.

При этом Кремль не скрывает, что в дальнейшем будет пытаться разрушить украинскую энергосистему. Юсов рассказал, что Украина готовится к этому, усиливая ПВО и энергетическую безопасность.

«Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет», — подчеркнул Юсов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

