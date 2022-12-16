Проводят агитацию. Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются восполнить свои большие потери
Оккупанты пытаются восполнить свои большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Для восполнения текущих потерь войск РФ продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 16 декабря.
Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа, отметили в Генштабе.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 96 590 своих военнослужащих.