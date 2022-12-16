Проводят агитацию. Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются восполнить свои большие потери

16 декабря, 08:25
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Оккупанты пытаются восполнить свои большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты пытаются восполнить свои большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Для восполнения текущих потерь войск РФ продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 16 декабря.

Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа, отметили в Генштабе.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 96 590 своих военнослужащих.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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