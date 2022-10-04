«Прорывы очень неприятны для Путина». Что обеспечило молниеносные успехи ВСУ и готова ли РФ нанести ядерный удар по Украине — CIT 4 октября, 21:37 Эксклюзив НВ Украинские военные применяют в бою гаубицы М-46 (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Благодаря херсонскому фронту Украина имеет молниеносные успехи в Харьковской и уже в Луганской областях, уверен аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ он рассказал, как меняется ситуация на юге и востоке Украины, и почему станет известно, что диктатор Владимир Путин решил применить тактическое ядерное оружие против Украины.

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— Президент Владимир Зеленский сообщил об окончательном освобождении Лимана в Донецкой области — город был ключевым инфраструктурным узлом для российской армии. Что дальше? Какая перспектива открывается украинской армии? И чем могут ответить российские силы?

— Если почитать пророссийских военкоров, то они говорят, что украинская армия может вести наступление как в направлении Кременной, открывающей перспективы освобождения и Рубежного, и Северодонецка; так и в направлении Сватово, что открывает опять же возможности освобождения северной части Луганской области, которая была оккупирована после 24 февраля.

— А имеет ли значение время года? Перспективы открываются вроде неплохие для украинских сил, но на носу зима. Это что-то меняет?

— Конечно. К сожалению, среди тех образцов техники, которую передают Украине, очень много прежде всего колесных бронетранспортеров, бронеавтомобилей и не очень много гусеничной техники. Это должно как-то замедлять украинское наступление со временем, когда ситуация с погодой будет ухудшаться.

Но я считаю, что, по крайней мере, в краткосрочный период это может быть компенсировано именно слабостью российских войск на этом направлении. Те основные российские силы, которые там действуют, были вынуждены оставить почти всю свою технику при отступлении еще из Изюма. Сейчас они потратили много остатков своего боевого потенциала во время контрударов на Купянском и Лиманском направлениях, где они потеряли, опять же, много техники, которая была в частности захвачена украинскими силами. [Они] с задачей сдержать украинское наступление не справились.