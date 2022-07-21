Стали известны подробности ликвидации вражеской ДРГ под Харьковом

21 июля, 13:01
Офицер разведгруппы Кедр рассказал детали спецоперации по ликвидации ДРГ под Харьковом (Фото:Кадр видео Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Офицер разведгруппы Кедр рассказал детали спецоперации по ликвидации ДРГ под Харьковом (Фото:Кадр видео Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Офицер разведгруппы Кедр ГУР МО рассказал детали ликвидации российской ДРГ и о пленении спецназовца в Харьковской области.

Видео опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Офицер сообщил, что для выявления вражеских передовых позиций и ДРГ ночью разведчики применили тепловизионный квадрокоптер.

Видео дня

С воздуха на окраине села было обнаружено большое скопление личного состава без бронетехники. По этим позициям были сброшены гранаты Ф-1 с квадрокоптера.

После этого четверо разведчиков отправились проверить последствия сбросов гранат, поскольку тепловизор показал наличие еще нескольких оккупантов, оставшихся в разрушенных зданиях. По дороге бойцы попали в засаду и понесли потери.

https://www.youtube.com/embed/m_Q2RkfYgo0

Двум разведчикам ничего не оставалось, как вступить в бой с российской ДРГ в составе 12−13 военных, в том числе пулеметчика и снайпера. Ликвидировав двух россиян и ранив троих, разведчики отошли. И уже в светлое время суток с подкреплением удалось разгромить вражескую ДРГ и захватить в плен командира взвода группы.

18 июля стало известно, что разведывательная группа Главного управления разведки Кедр провела спецоперацию в селе Дементьевка Харьковской области, в результате которой была выявлена и обезврежена вражеская ДРГ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Разведка Харьков Диверсионная группа Война России против Украины ДРГ

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