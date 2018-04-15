Как растут зарплаты и уровень квалификации украинских чиновников

Нефьодов: зарплата, которую государство может предложить сегодня хорошим айтишникам, отличается от рыночной в десятки раз

Выросшие в разы чиновничьи зарплаты мотивируют реформаторов, а старорежимным бюрократам дают возможность работать по‑старому, но за большие деньги, пишет журнал Новое Время.

Что уже изменилось

Кроме размера зарплаты чиновников, меняется также их количество и уровень квалификации, а также принцип начисления зарплат.

С 2015 до 2017 года число госслужащих сократилось почти на 20% - до 242 тыс. человек. Также внедряется процедура открытых конкурсов на всех уровнях, оценка KPI (ключевых показателей эффективности) каждого сотрудника и система обучения на протяжении всей карьеры.

В перспективе более прозрачным и справедливым должен стать порядок начисления зарплат: 70% составит ставка и не более 30% - премии. Эта норма нового закона вступит в силу только с 2019 года, а пока часть чиновников используют лазейку в законодательстве по старинке - начисляют себе и ближайшему лояльному окружению премию любого размера за счет средств, высвобожденных от незанятых вакансий.

Больше других в прошлом году оскандалилась Наталья Корчак, занимавшая на тот момент пост главы Нацагентства по противодействию коррупции. Притом что ее зарплата с различными надбавками и без того составляла почти 100 тыс. грн в месяц, Корчак выписывала себе и своим сотрудникам баснословные премии. В частности, себя она “наградила” дополнительно на 200 тыс. грн, а коллег периодически премировала ежемесячно на 70–250% от зарплаты.

А вот в НБУ механизм начисления зарплат уже изменился.

“Раньше был маленький оклад, и большую часть заработка составляли малопонятные выплаты, - пояснила директор департамента персонала НБУ Ольга Прохоренко, - Сейчас зарплата на 80% состоит из оклада, а изменяемая часть, в том числе премии, - не более 20%”. Также НБУ отменил 11 прежних надбавок, в том числе за выслугу лет, и оставил всего одну - за дополнительные нагрузки.

Проблемы с конкурентной зарплатой для программистов и менеджеров

Темпом реформы госуправления недоволен один из самых известных украинских чиновников - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который запустил инновационную систему электронных госзакупок ProZorro.

Его команда через открытые конкурсы привлекла к реформам в министерстве более сотни высококлассных специалистов, в том числе из сферы IT. И даже несмотря на последние повышения зарплат, большинство из них катастрофически недополучают за свой труд, учитывая уровень доходов в частном секторе.

“Реформы требуют намного большего профессионализма, чем поддержание статуса, - сетует Нефьодов, - Просто поддерживать работу того же ProZorro могут люди средней квалификации, но создать его с нуля, написать программу — это уже совсем другой уровень, а зарплата, которую государство может предложить сегодня хорошим айтишникам, отличается от рыночной в десятки раз”.

Эта же проблема касается большинства менеджеров в госсекторе. Согласно исследованию Центра экономической стратегии за 2017 год, в Киеве руководители среднего звена на госслужбе получают на 70–250% меньше, чем сотрудники на аналогичных должностях в частном секторе. У топ-менеджеров зарплаты и вовсе в три-шесть раз ниже, чем в целом на рынке.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №14 от 12 апреля 2018 года