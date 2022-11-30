«Ночная прогулка». Появилось видео работы украинских партизан в районе Энергодара 30 ноября, 12:11 Как работают украинские партизаны в районе Энергодара (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

В Сети появилось видео работы украинских партизан в районе оккупированного Энергодара Запорожской области.

Ролик опубликовал у себя в Telegram глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Наши партизаны выложили видео ночной прогулки в районе населенных пунктов Ивановка — Благовещенка — Энергодар», — говорится в подписи к видео.

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Сообщается, что в ходе боя были уничтожены до взвода оккупантов и четыре единицы техники.

Оккупанты открыли ответный огонь — все партизан целы. Впоследствии открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии в сторону Марганца и Никополя.

28 ноября Генштаб сообщал, что в Энергодаре в результате удара по объекту оккупантов было уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.