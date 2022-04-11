В 14 областях Украины школы дистанционно продолжают образовательный процесс, в одной области его приостановили — министерство 11 апреля, 13:08 Цей матеріал також доступний українською В 14 областях Украины школы дистанционно продолжают образовательный процесс (Фото:zapCulture/pixabay.com)

Все школы 14 областей Украины продолжают образовательный процесс в дистанционном формате, а в одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В ведомстве заявили, что:

все школы 14 областей продолжают образовательный процесс дистанционно;

в одной области частично организовано дистанционное, смешанное и очное обучение;

в четырех областях частично организовано дистанционное обучение или продлены каникулы;

в школах трех областей частично организован дистанционный процесс или занятие приостановлено;

в одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

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В министерстве заявили, что дистанционная форма обучения организована почти в 12 тысячах школ, а к обучению вернулись около 3,5 миллионов учащихся.



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