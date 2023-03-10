Наев рассказал, как работают мобильные огневые группы ПВО: уничтожили уже десятки воздушных целей 10 марта, 11:16 Среди ключевых задач мобильных огневых групп — разведка воздушного пространства (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

Мобильные огневые группы противовоздушной обороны, которые начали применять в Северной оперативной зоне в конце прошлого года, по состоянию на 10 марта уничтожили десятки воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, главная цель россиян — атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Поэтому они выбирают эффективные для их средств воздушного нападения маршруты.

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Среди ключевых задач мобильных огневых групп — разведка воздушного пространства и уничтожение противника, а главное преимущество — быстрое развертывание (до десяти минут) и способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения оккупантов.

Маршруты выбирают, проанализировав предварительные воздушные удары россиян. Наев считает: если количество таких ПВО будет постепенно расти, то будет улучшаться и эффективность.



«Появление мобильных огневых групп — это удачная оптимизация Вооруженных сил Украины. На автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс. Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом», — подчеркнул командующий.