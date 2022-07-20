Аптеки «Подорожник» наравне со всем фарм бизнесом держат Фарм оборону страны 20 июля, 09:15 Новости компаний За время войны по всей стране разрушены десятки аптек (Фото:Аптека Подорожник)

В течение войны фармацевтическая индустрия претерпела многие изменения. Более подробно о том, как аптеки приспосабливались к новой реальности, рассказал Тарас Коляда, топ-менеджер группы компаний «Соломия Сервис», в которую входят аптечные сети: «Аптека Подорожник», «Аптека БАМ» и «Ощад аптека».

Аптечная сеть «Подорожник» осуществляет свою деятельность уже более 20 лет и насчитывает более 1300 аптек по всей стране, за исключением аптек на оккупированных территориях. С начала полномасштабной войны фармацевтические учреждения сети продолжают снабжать украинцев лекарствами и медицинскими препаратами, работая даже в прифронтовых городах.

Тарас Коляда Исполнительный директор сети аптек «Подорожник»

— Наша сеть, конечно, за время войны лишилась десятков аптек — разбитых, уничтоженных, разграбленных торговых точек. Также немало оккупированных аптек в Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областях, которые сейчас не работают, ведь с оккупантами мы не сотрудничаем, — объясняет Тарас Коляда. — Однако как только ВСУ вернут наши территории, мы сразу начнем там открывать аптеки. Таким образом мы уже делали в Буче, Ирпене и других деоккупированных городах и селах — наши сотрудники быстро работали, чтобы в кратчайшие сроки открыть аптеки и предоставить местным жителям доступ к нужным медикаментам.

Как показали последние месяцы, аптеки одними из первых чувствуют состояние и настроение украинцев. В конце февраля-начале марта фармацевтам «Подорожника» приходилось иногда работать даже без выходных и в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить непрерывную работу аптек.

— В сотни раз увеличился спрос на некоторые препараты и медицинские средства, что напрямую связано с военными действиями — кровоостанавливающие, антисептические, обезболивающие препараты, перевязочные материалы. Также в первые дни и недели войны существенно возрос спрос и на товары широкого потребления (валериана, ибупрофен, омепразол), хронические товары (инсулины, L-тироксины), — рассказывает Тарас Коляда. — И, как следствие, паника среди населения привела к тому, что на полках просто исчезли все лекарства.

Фото: Аптека Подорожник

В это время начались острые проблемы с логистикой. Разбиты дороги, по которым осуществлялась доставка лекарств во все уголки страны. Уничтожен спецтранспорт, обеспечивавший специальные условия по доставке лекарств, ранее развозивший лекарства.

— Сейчас нам удалось восстановить почти все цепи поставок лекарств. Пока обеспеченность аптек медикаментами составляет 90%, критических групп с выпадением нет, — уверяет Тарас Коляда. — Остались проблемы с медикаментами отечественных производителей. Некоторые остановили производство в Харькове во время первой волны, однако сейчас возобновляются. Но нам неизвестно, хватит ли сырья для дальнейшего производства.

Из-за всех вышеупомянутых факторов, экономических потрясений как внутри страны, так и далеко за ее пределами аптечный бизнес претерпел ценовые изменения.

Фото: Аптека Подорожник

— С началом войны средняя цена у дистрибьюторов по всему портфелю SKU увеличилась на 11%. Есть препараты, которые подорожали на 30−40%, а есть такие, которые не изменились, — говорит Тарас Коляда. — В структуре полной розничной цены препарата 40% — это себестоимость сырья и производств. Приблизительно 40% — дополнительные затраты производителя (в т. ч. реклама, маркетинг, разработка, работа с врачами); 6−7% это и расходная часть, и доход дистрибьютора, включающий логистические расходы и расходы по хранению товара. И только 14% — наценка аптеки. Средняя наценка по всему рынку Украины колеблется в диапазоне 15−17%.

Впрочем, аптеки "Подорожник" даже в такие сложные времена не покидают благотворительные миссии компании. И часть средств направляется на поддержку ВСУ и людям, пострадавшим от войны.

— Мы помогаем военным с первого дня войны. К настоящему моменту нами уже приобретено 15 карет скорой помощи на сумму более 8 050 000 грн. Эти авто уже переданы ВСУ, они помогают спасать жизни. Также мы помогаем лекарствами внутренне перемещенным лицам, больницам, армии. В общей сложности уже передано лекарств населению на сумму более 4 млн грн. Кроме того, с начала войны было закуплено турникетов на более чем 5 млн грн.

Фото: Аптека Подорожник

В аптеках «Подорожник» каждый уверен, что сила Украины в единстве. И каждый день доказывают правдивость этого постулата. Они работают слаженно, поддерживая друг друга, а также помогая тем, кто в этом нуждается.

— Наши фармацевты мужественно держат фармоборону страны, — уверяет Тарас Коляда. — Наши замечательные люди отдают себе отчет в том, насколько важна их работа именно сейчас, поэтому работают даже на прифронтовых территориях, предоставляют фармопеку и обеспечивают украинцев качественным лекарством. Где аптека — там есть жизнь! Мы боремся за жизнь каждого украинца как на фронте, так и в тылу.

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