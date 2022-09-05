PUNISHER наводит страх на оккупантов. Украинская компания создала самый дешевый в мире ударный дрон: как он работает — видео

5 сентября, 12:08
Поделиться:
Украинский боевой дрон PUNISHER (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинский боевой дрон PUNISHER (Фото:Скриншот видео НВ)

PUNISHER — первый украинский многоразовый ударный дрон, разработанный для разведки и нанесения ударов высокой точности по военным объектам и технике.

Беспилотник спроектировали ветераны российско-украинской войны в 2016 году, а в 2022-м он был официально одобрен к боевому применению Силами специальных операций. Уже известно о сотнях его успешных боевых вылетов.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/jYe8wadm190

PUNISHER весит 7,5 кг с полным боекомплектом и имеет размах крыльев 2,25 метра. Беспилотник имеет радиус боевой задачи до 45 км, это позволяет применять его в тылу врага. Проникая через зону действия ПВО противника, дрон поражает цели там, где оккупанты чувствуют себя в безопасности.

Читайте также:

Хлывнюк стал пилотом ударного дрона Punisher (Фото:andriihorolski/Instagram) «Задания очень простые». Андрей Хлывнюк рассказал, что стал пилотом ударного дрона Punisher

Подготовка к старту занимает всего семь минут, перезарядка — около трех минут. Чтобы управлять беспилотником украинского производства, нужно пройти обучение сроком в один месяц.

PUNISHER — самый дешевый в мире ударный дрон многоразового использования. Комплект управления и сам беспилотник стоит около 50 тысяч долларов, в то время как американский одноразовый дрон-камикадзе стоит $65000.

Украинские волонтеры из организации Frontline.Care приступили к сбору средств на приобретение новых PUNISHER для ВСУ. Организация предлагает не только внести донат, но и оставить свое «приветствие» оккупантам на снаряде дрона. Волонтеры уже собрали около 2 миллионов гривен, этого хватает на покупку одного беспилотника.

Чтобы присоединиться к сбору средств на приобретение PUNISHER и отправить «привет» русским захватчикам, переходите по ссылке.

Читайте также:
Литва закупит для Украины почти 40 беспилотников-камикадзе
Редактор: Карина Пасечник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X