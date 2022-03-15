«Все „легло“ куда надо». Генштаб показал видео боевой работы украинской реактивной артиллерии

15 марта, 10:13
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Генштаб показал, как работает украинская артиллерия (Фото:Кадр видео Генштаб)

Генштаб показал, как работает украинская артиллерия (Фото:Кадр видео Генштаб)

В Сети появилось видео боевой работы украинской артиллерии.

Ролик опубликован на странице Генштаба в Facebook.

«Боевая работа украинской реактивной артиллерии. И поверьте, все „легло“ куда нужно. Ибо пока в вооруженных силах России шили парадную форму (хотели пройтись по Крещатику) и шапки-ушанки (чтобы забрасывать наши позиции) и разворовывали „вторую армию мира“ (большая благодарность Минобороны России), наши ребята, зная о неадекватных российских соседях, обучались», — говорится в подписи к видео.

https://www.facebook.com/watch/?v=760943914884987
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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