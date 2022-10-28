В Воздушных силах объяснили, как работает режим объявления тревог в Украине 28 октября, 11:28 В Воздушных силах объяснили, когда в Украине объявляют воздушную тревогу (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как работает режим объявления тревог в Украине.



В эфире Украинского радио он рассказал, что воздушная тревога включается в разных случаях, это делается всегда, когда есть угроза.

«Тревога может быть связана с ракетной атакой, скажем, с акватории Черного или Азовского моря, или когда вылетают самолеты стратегической авиации ― бомбардировщики Ту-160 или Ту-195», — отметил он.

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В качестве примера представитель командование привел масштабную тревогу в Украине 27 октября, когда два бомбардировщика-носители ракет Х-101 или Х-555 вышли на боевой курс, откуда обычно наносят удары именно этими ракетами.

«Соответственно, сразу поступает оперативная информация о том, что высока вероятность запуска ракет, в таком случае включается воздушная тревога. Эти ракеты имеют большую дальность полета более 5500 км, поэтому угрожают всей территории Украины. Другая угроза… это взлет самолетов МиГ-31К. Это самолет, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты Кинжал, которая тоже могла быть применена противником», — сказал Игнат.

По его словам, иногда поступает информация, что будут применены зенитные ракеты по наземным целям, например С-300. И тогда также объявляется тревога.

«Так же и с реактивными системами залпового огня: когда есть информация, что по каким-то областям противник вот-вот применит реактивную артиллерию, также объявляется сигнал тревоги. Следовательно, воздушная тревога не всегда сопровождается нанесением ударов и разрушениями», — отметил он.