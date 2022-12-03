Как работает «пункт несокрушимости» при Лукьяновском СИЗО — видео 3 декабря, 14:37 DW показал, как выглядит «пункт несокрушимости» при Лукьяновском СИЗО (Фото:Скриншот видео НВ/YouTube)

Deutsche Welle показал, как выглядит и работает «пункт несокрушимости» при Лукьяновском СИЗО в Киеве. НВ публикует видео.

Пункт расположен за пределами режимной территории рядом с проходной СИЗО. Здесь можно согреться, зарядить мобильные устройства и выпить горячий чай. Также есть Wi-Fi и телевизор. Посетителей обещают обеспечить теплыми одеялами и в случае необходимости оказать медицинскую помощь. Позже хотят обустроить комнату матери с ребенком.

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Людей в пункте пока немного — они заходят туда, преимущественно только когда исчезает свет в районе.

«Думаю, многие уже знают, потому что в Интернете появился небольшой ажиотаж по поводу этого места. В основном люди приходят подзарядиться. Стульев здесь десять, но, я думаю, что при необходимости можно будет и больше вместить людей», — рассказала замначальника отдела социально-воспитательной и психологической работы Анастасия Гавриленко.

В то же время опрошенные DW прохожие не знали о существовании «пункта несокрушимости» при Лукьяновском СИЗО. Полное видео смотрите здесь.