Как работает ограничение на передвижение военнообязанных по стране — нардеп опубликовал объяснение Генштаба

5 июля, 10:45
Для выезда за пределы места жительства военнообязанному нужно иметь разрешение военкома (Фото:ВСУ)

Для выезда за пределы места жительства военнообязанному нужно иметь разрешение военкома (Фото:ВСУ)

Народный депутат от Слуги народа Александр Федиенко опубликовал у себя в Telegram объяснение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу ограничений на передвижение по Украине военнообязанных, введенное в связи с военным положением.

Согласно обнародованному приказу, для перемещения по Украине военнообязанным гражданам необходимо иметь соответствующее разрешение руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Ранее о введении ограничений для поездок не только за границу, но и внутри Украины сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Там отмечали, что согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Военное положение Военнообязанные Запрет на выезд Валерий Залужный Война России против Украины Генштаб ВСУ

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