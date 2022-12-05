На некоторых станциях метро Киева высадка пассажиров может не совершаться — Кличко 5 декабря, 15:31 Метро в Киеве во время воздушной тревоги, 5 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

На данный момент на станциях метрополитена Киева может не совершаться высадка пассажиров из-за большого скопления людей.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он также добавил, что об изменениях в работе метро будет сообщено на станциях.

«Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие. Воздушная тревога в Киеве продолжается», — заявил Кличко.

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В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.