На некоторых станциях метро Киева высадка пассажиров может не совершаться — Кличко
Метро в Киеве во время воздушной тревоги, 5 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)
На данный момент на станциях метрополитена Киева может не совершаться высадка пассажиров из-за большого скопления людей.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он также добавил, что об изменениях в работе метро будет сообщено на станциях.
«Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие. Воздушная тревога в Киеве продолжается», — заявил Кличко.
В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.