Как работает «Ловец Шахедов»: в Сухопутных войсках показали видео 2 февраля, 15:02 Появилось новое видео работы «Ловца Шахедов» (Фото:Кадр видео t.me/Pavliuk_KSV)

В Сухопутных войсках показали новое видео работы "Ловца Шахедов" — системы, которая противодействует вражеским беспилотникам, в том числе иранским дронам-камикадзе.

Ролик опубликован в Telegram-канале начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Всего Украина получила шесть таких систем.

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«Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США», — говорится в подписи к видео.

В октябре украинцы в течение менее двух дней собрали 150 миллионов гривен на антидронную систему для защиты от иранских дронов — «Ловца Шахедов».

Ко Дню защитников и защитниц фандрейзинговая платформа UNITED24, monobank и блогер Игорь Лаченков объявили благотворительный сбор для покупки комплекса по борьбе с дронами.

«Ловец Шахедов» — система, обнаруживающая все типы летательных средств, даже те, которые используют сложные каналы связи. К примеру, иранские дроны-камикадзе Shahed. Ее радиус действия — 5 квадратных километров, а назначение — защита объектов критической инфраструктуры. Такие системы стоят на вооружении НАТО.