«На проветривании». В ВСУ рассказали, как сейчас работает Крымский мост

17 августа, 08:03
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Незаконно построенный россиянами на оккупированном полуострове Крымский мост сейчас работает в ограниченном режиме.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона в четверг, 17 августа.

По ее словам, россияне продолжают держать возле переправы оборону и накапливать присутствие пограничных патрулей, чтобы отслеживать возможные угрозы.

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«Исходя из ситуации с дымом, мост поставлен на проветривание. Поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые полосы автомобильные все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно», — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что Крымский мост, так же как Чонгарский и Генический, не может полноценно обеспечивать потребности россиян в логистике и снабжении.

Накануне глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что июльский подрыв Крымского моста — операция его спецслужбы и Военно-морских сил Украины. Тогда переправу россиян атаковал украинский дрон Sea Baby (Морской малыш).

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

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На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение: 12 августа там снова были взрывы и задымление.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Наталья Гуменюк Оккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины

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