«Оккупанты, ждите еще». Генштаб показал боевую работу HIMARS ночью — видео
Как работает система HIMARS ночью (Фото:Генштаб)
Генштаб опубликовал видео ночной работы американской ракетной системы HIMARS по разным целям.
Ролик появился на странице Генштаба в Facebook.
«А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще», — говорится в подписи к видео.
В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.
Украинские военные уже применяют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.
В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.
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