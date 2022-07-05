«Оккупанты, ждите еще». Генштаб показал боевую работу HIMARS ночью — видео

5 июля, 11:20
Как работает система HIMARS ночью (Фото:Генштаб)

Как работает система HIMARS ночью (Фото:Генштаб)

Генштаб опубликовал видео ночной работы американской ракетной системы HIMARS по разным целям.

Ролик появился на странице Генштаба в Facebook.

«А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще», — говорится в подписи к видео.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=554287389515295

В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.

Украинские военные уже применяют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

https://www.youtube.com/embed/CylmQaE4MJE

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб РСЗО Война России против Украины РСЗО HIMARS

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