«Хаб историй и взаимодействия между людьми». Как работает Help Ukraine Center — проект, собирающий помощь для украинцев 1 апреля, 13:59 Цей матеріал також доступний українською Склады Help Ukraine Center уже работают в трех городах Европы (Фото:Help Ukraine Center)

Представители украинского бизнеса объединились и создали Help Ukraine Center. Этот центр собирает гуманитарную и медицинскую помощь в трех европейских городах и доставляет в наиболее нуждающиеся в ней регионы Украины.

О создании центра



«Первые сутки после объявления войны я провел в ступоре, как и многие, хотя мне это не свойственно. На следующее утро начал думать, чем могу быть полезным. Война, как оказалось, все очень упрощает — мир становится черно-белым. Что я умею делать лучше? Выстраивать логистику. Очевидно, логистика в военное время слабое звено», — рассказывает в комментарии НВ бизнесмен, совладелец и СЕО TIS, инициатор Help Ukraine Center Андрей Ставницер.

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Говорит: сразу позвонил своим друзьям и знакомым — другим владельцам бизнеса, Владиславу Чечеткину, Вячеславу Климову, а также Владимиру Костельману. Вместе обсудили дальнейший план действий. Каждый предоставил те мощности, которыми обладал: транспорт, склады, логистику. К проекту присоединилась также директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева — она взяла на себя координацию. Уже на третий день у Help Ukraine Center появились название, сайт и первые грузы.

Сегодня у Help Ukraine Center три склада в разных странах Европы. Основной, большой склад располагается в польском Люблине, еще один небольшой, вспомогательный, в городе Хелм, также в Польше. Третий склад работает в Румынии, в городе Хуши. Он направляет помощь в Одессу, Николаев и Херсон — Андрей Ставницер называет это «южным коридором» проекта.

Бизнесмен, совладелец и СЕО TIS, инициатор Help Ukraine Center Андрей Ставницер / Фото: Фото из архива Help Ukraine Center

Через официальный сайт проекта каждый желающий может присоединиться к Help Ukraine Center как волонтер, отправить помощь или денежные средства. Вместе с прямой помощью, рассказывает Андрей Ставницер, центру удалось собрать около 10 млн евро. Однако сейчас деньги и грузы — то, чего до сих пор не хватает центру больше всего.

Помощь через проект можно направлять как безадресно, так и адресно — например, на нужды ВСУ, Министерства здравоохранения или Министерства реинтеграции для дальнейшего распределения нуждающимся. Также можно отправить груз в конкретную организацию или больницу. Многие грузы, к примеру, поступают в Киев и Днепр, рассказывает в беседе с НВ координатор Help Ukraine Center Ольга Руднева.

«Ситуация очень динамичная и постоянно меняется. Преимущественно адресные грузы — это отправка помощи туда, где есть доверие или есть „свои люди“, которым хочется помочь», — говорит она.

Еще одно направление работы — это закупка бронежилетов и касок. Он функционирует отдельно от Help Ukraine Center, поскольку смешивать гуманитарные и военные грузы нельзя, объясняет Ставницер:

«Для закупки бронежилетов и касок я переориентировал Благотворительный фонд имени Алексея Ставницера, моего отца. Мы основали этот Фонд вместе с семьей и партнерами более 10 лет назад. Пока он принимает деньги для закупки бронежилетов».

О людях, помогающих центру

Help Ukraine Center публично поддерживают мировые знаменитости, например, певец Стинг и его супруга, Труди Стайлер, а также американская актриса Дженнифер Энистон, ее подруга. Стинг с женой уже передали центру гуманитарную помощь, оказали пожертвование и публично призывали других помогать проекту.

«На днях Стинг объявил, что перезапустил для нас свою легендарную песню Russians — в инструментальной версии. Вся чистая прибыль артиста от этого релиза будет перечислена Help Ukraine Center. То есть, если вы просто послушаете песню на любой платформе — именно инструментальный релиз 2022 года — вы уже помогли нам купить еще больше лекарств», — рассказывает Андрей Ставницер.

В целом же на проекте на волонтерских началах работают около трех десятков постоянного менеджмента. Это люди разных профессий, из разных отраслей, преимущественно украинцы, но не только они. Кроме того, ежедневно помогать центру на склады в Европе приходят более 150 волонтеров. Это преимущественно женщины, украинки, которые смогли уехать в Польшу.

«Все они говорят одно и то же: я не могу просто сидеть на месте, не могу заниматься своей жизнью, я должна помогать Украине как можно скорее победить. И это невероятно», — рассказывает Ольга Руднева.

Она добавляет: волонтеры могут приезжать с детьми, помогают целыми семьями. Некоторые девушки готовят на огромную компанию людей обеды, подростки помогают убирать и делать бумажную работу. В одном из «офисных» помещений — специальных контейнеров, которые используются на стройках как бытовые помещения, даже обустроили импровизированный детский сад.

«Никто, даже те, кто просто намеревался оставить груз и уехать домой, не остался безучастным к нашей работе. У большинства волонтеров стандартный ответ на вопрос, надолго ли ты здесь. Они говорят: «Я приехал на два дня, уже прошло тринадцать», — рассказывает Ольга Руднева о людях, помогающих проекту.

Среди таких волонтеров много тех, кто в мирной жизни в Украине руководил крупными проектами. Это банкиры, юристы, аналитики, светские львицы, знаменитости. Однако на складе они проделывают часто тяжелую физическую работу — «с улыбкой и благодарностью».

К волонтерству на складах в Европе также приобщается немало украинцев, давно проживающих за границей. Но есть и многие иностранцы: британцы, французы, белорусы, немцы, итальянцы, говорит Ольга Руднева. Называет всех их «невероятно колоритными и классными».

«Двое британских полицейских приехали на своей машине с помощью и остались на пару недель, чтобы помогать. Пять настоящих лондонских кэбов, забитых гуманитарной помощью, приехали потому, что владелец решил таким „автопробегом“ не только помочь нам, но и показать миру, что Украину нужно поддерживать», — рассказывает о помощи, которую получил от иностранцев Help Ukraine Center, Ольга Руднева .

Она также упоминает белорусов, привезших мобильный госпиталь на 140 коек. Парень, организовавший и привезшую эту помощь, — бывший политический заключенный. Он сказал: «Если победит Украина, победит и Беларусь».

У всех волонтеров, работающих на складе, своя история потери дома, поиска своего места и поиска ответов на вопросы. Этими историями волонтеры проекта часто делятся между собой в ходе совместных ланчей, потом обнимаются и возвращаются к работе, говорит Руднева:

«История мальчика, который самостоятельно доехал в Хелм из Киева и был выявлен нашей волонтеркой, облетела все СМИ. Порой кажется, что Help Ukraine Center — это не только логистический хаб. Это хаб историй и взаимодействия между людьми».

О насущных потребностях украинцев

Деньги, которые удается привлечь через проект, направляются прежде всего на закупку медицинского оборудования и препаратов. Также через Help Ukraine Center закупают тактическую медицину, которая необходима для спасения людей в зонах военных действий, от взрывов — например, средства для остановки кровотечений и спасения раненых. А также обычные лекарства, необходимые при хронических заболеваниях, таких, как диабет.

«Например, инсулин у нас на складах ждет отправки в холодильниках Coca-Cola и Pepsi, есть в этом некая жизненная ирония», — делится с НВ Андрей Ставницер.

Еще одна наиболее востребованная категория — гигиена, в частности, средства гигиены для младенцев, а также для только что родивших мам. Очень нужна также и еда: она должна быть калорийной, удобно расфасованной, длительного хранения и не требующей приготовления. К примеру, энергетические батончики и консервы.

Сверхсложных запросов, которые поступали бы в Help Ukraine Center, не бывает, добавляет Ольга Руднева. Однако есть сложные и дорогостоящие запросы — например, генераторы, которые, кроме высокой стоимости, также затруднительны при транспортировке. Они очень нужны Украине сегодня, ведь обеспечивают питание для больниц и центров крови. По состоянию на сегодняшний день через склад проекта уже прошло более 40 генераторов.

Координатор Help Ukraine Center Ольга Руднева / Фото: Фото из архива Help Ukraine

«Медикам также необходимы обезболивающие и наркотические средства. И мы работаем над доставкой этих крайне важных препаратов в Украину. Также были и остаются востребованными автомобили скорой помощи. Нам буквально привозят их и оставляют ключи и документы для дальнейшей передачи на нужды врачей», — рассказывает Ольга Руднева.

Есть также и запросы, которые Help Ukraine Center не принимает, например одежду. Подходящее объявление размещено на сайте центра. По словам Рудневой, сложность работы с одеждой заключается в том, что на ее переборку и сортировку уходит очень много времени. А сама одежда занимает место, где могло бы храниться что-то более полезное — например, лекарства.

«К сожалению, здесь мы столкнулись с проблемой: люди присылают все, что лежало у них в шкафах, — говорит Ольга Руднева. — У нас есть норковые шубы и босоножки на шпильках, есть целый ворох замечательных ковров, ковбойские шляпы и многое другое. Все, что было, мы отправляем, но в дальнейшем отказываемся от приема одежды».

Андрей Ставницер рассказывает о планах работы проекта. Он объясняет: нельзя постоянно рассчитывать на добрую волю благотворителей, присылающих помощь Help Ukraine Center. Когда-то этот поток иссякнет, и это нормально. Ведь люди в Европе не могут постоянно отдавать тонну груза. Вполне естественно, что эти потоки должны заменить глобальные мировые организации — такие, как Красный Крест, UNICEF, World Food Program и другие, считает собеседник НВ.

«Они — монстры в смысле привлечения грузов и помощи, это крупные бренды с самым высоким уровнем доверия по всему миру. Я лично общался с большим количеством людей из США, арабских стран. Они хотят помочь Украине, но предпочитают доверить свои деньги или грузы организации, в которой все чинно на репутационном уровне, а все отчеты четко собраны в папки, — говорит Ставницер. — Красный Крест сейчас не будем обсуждать. Но и другие организации в Украину пока не доехали. У них нет людей и логистики на местах, не умеют доставлять к конечному потребителю. Мы же до войны в этом плане были гораздо лучше».

Андрей Ставницер убеждает, что готов предоставить все мощности проекта, склады и коридоры, а также контакты и всю наработанную экспертизу тем, кто захочет приобщиться к организациям помощи для Help Ukraine Center:

«Мы готовы работать вместе с ними, постепенно подключать свои довоенные активы — чтобы в Украину отправлялось в десятки раз больше помощи. Для этого есть все».

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