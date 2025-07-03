«Мы по всем учебникам не должны были долететь». Разговор с Героем Украины Николаем Любарцом — о сверхсложных операциях армейской авиации

3 июля, 21:58
NV Премиум
Герой Украины Николай Любарец (Фото: UAlandforces media/Facebook)

Герой Украины Николай Любарец (Фото: UAlandforces media/Facebook)

Автор: Павел Новиков

Герой Украины, подполковник, летчик Армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины Николай Любарец в интервью Radio NV — об опасных операциях, в частности в окруженную Азовсталь, на остров Змеиный, молодых пилотах и том, что сейчас «сковывает».

 — Начнем с того события, за которое вы получили звание Героя Украины. В марте 2022 года вы взлетали на окруженную Азовсталь в Мариуполе. Туда доставили очень нужный груз, на обратном пути забрали тяжелораненых. Это мог быть билет в один конец. Пишут, что вероятность того, что все сложится нормально, составляла менее 1%. И тем не менее вы решились, вы туда полетели. Как это было? Расскажите несколько деталей.

— Полет выполнял я не один, со мной был еще один экипаж, плюс мой экипаж. Это действительно было очень сложно и почти нереально. Мы по всем учебникам не должны были вернуться и даже не должны были туда долететь. Но уже имеем то, что имеем. Мы это сделали, и армейская авиация это сделала не один раз. Видимо, потому что мы профессионалы.

— Это действительно потому, что вы профессионалы. При том, что армейскую авиацию называют летающей пехотой, потому что армейская авиация работает непосредственно для интересов пехоты. Это и подвоз вооружения, боеприпасов, людей, огневая поддержка пехоты, эвакуация раненых. И это все в крайне опасных условиях, враг не сидит просто так. Расскажите, как это происходит? Какие задачи сейчас выполняет ваш экипаж?

Теги:   Интервью NV Радио NV Война России против Украины Герой Украины вертолет Ми-8 Ми-24 Мариуполь ГУР Остров Змеиный

