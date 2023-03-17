Новая ловушка врага. Экс-офицер ПВО — о технологии запуска фальш-целей россиянами и способах их уничтожения

17 марта, 07:48
Эксклюзив NV
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Военный эксперт объяснил, почему украинские операторы сил ПВО стали чаще замечать на экранах РЛС вместе с реальными вражескими целями ряд ложных электронных фальш-целей (Фото:ArmyInform)

Военный эксперт объяснил, почему украинские операторы сил ПВО стали чаще замечать на экранах РЛС вместе с реальными вражескими целями ряд ложных электронных фальш-целей (Фото:ArmyInform)

Автор: Роман Фещенко

Валерий Романенко, авиаэксперт и бывший офицер ПВО, рассказал NV, как агрессор создает на экранах украинских радиолокационных станций виртуальные цели и как в этой ситуации действуют Воздушные Силы ВСУ

После того, как Россия в очередной раз изменила тактику ракетных обстрелов и вместе с реальными, а иногда вместо них стала чаще запускать по Украине электронные фальш-цели, NV попросил авиаэксперта и бывшего офицера ПВО Валерия Романенко объяснить, как врагу это удается.

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Так, по словам Романенко, в отличие от физических ложных целей, которыми могут быть, например, воздушные шары с угловыми отражателями или ракеты без боевой части, виртуальные фальш-цели — это результат работы систем радиоэлектронной борьбы врага. Романенко говорит, что последние, которые еще называют имитирующими помехами, как правило, создают вражеские самолеты.

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Ракетные удары Инфографика NV Российско-украинская война Воздушная тревога

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