«Скажут, что мужественно застрелился». Как Путин использует «не блестящего в интеллекте» Суровикина и где ищет ракеты. Интервью с Ждановым

21 октября, 20:15
Эксклюзив НВ
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Жданов рассказал, как Путин будет использовать «не блестящего в интеллекте» Суровикина (Фото:Коллаж НВ / Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS / Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Жданов рассказал, как Путин будет использовать «не блестящего в интеллекте» Суровикина (Фото:Коллаж НВ / Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS / Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин — не блестящий в интеллекте, убежден военный эксперт Олег Жданов, а потому диктатор возложит на него ответственность за будущие поражения оккупантов в Херсонской области.

В интервью Радио НВ Жданов рассказал, как продвигается наступление ВСУ на херсонском направлении, где Путин ищет ракеты и есть ли в Украины от них защита, а также о том, почему нужно следить за действиями белорусского узурпатора Александра Лукашенко.

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— Хочу начать разговор с новостей о двух глубоко подсанкционных странах, которые помогают России. Госдеп США сообщил о том, что РФ ищет ключевые ресурсы для ведения войны в КНДР, то есть в Северной Корее, Ким Чен Ина. Что мы знаем об их военном потенциале?

— Очень мало известно о военном потенциале Северной Кореи, это очень закрытая страна. Мы знаем общую численность их Вооруженных сил, частично о наличии вооружения.

И знаем, что у них есть ракетные технологии. Сегодня их ракета летит, если опираться на испытания, на 800−900 км. Но они заявляют, что она может добраться до Соединенных Штатов и может пролететь до 10 тысяч километров.

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— Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сейчас в Украины нет ПРО и ПВО, которые могли бы противодействовать баллистическим ракетам Ирана; что ВСУ ищут методы, как им противостоять. Это происходит на фоне новостей, которые якобы Иран намерен поставлять России ракеты Zolfaghar и Fateh-110 класса земля — земля. Что вы знаете об этих ракетах?

— Я не просто поддерживаю то, что сказал Юрий Игнат, я даже могу добавить. Эти ракеты имеют особенности: у них отрицательная главная часть и она отделяется от ракеты на конечном участке траектории.

Думаю, на сегодняшний день нет даже практических испытаний по способности современных противоракетных средств, таких как IRIS-T или NASAMS, перехватывать эти ракеты. Это для нас будет проблемой.

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Еще одна особенность 110-й ракеты — она летит на 300 километров. Судя по предыдущим годам, летящие на такие расстояния ракеты очень тяжело перехватываются. Почему? Потому что время полета очень маленькое и реакция систем ПВО или ПРО должна быть мгновенной для того, чтобы успеть запустить противоракету.

Инфографика: НВ

— Каким образом может получаться у Ирана или КНДР что-либо производить, учитывая, что они более 50 лет находятся под санкциями? Это значит, что кто-то продолжал им поставлять детали, чтобы они производили свое оружие?

— Это секрет полишинеля. С Северной Кореей — Китай и РФ. Мы знаем, что часть технологий Северной Кореи передал еще Советский Союз, а затем Российская Федерация.

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И это неправда, что они сделают одну ракету и выпустят. Нет, у них есть арсенал, есть запас этих ракет. Мы не можем точно сказать сколько, но он есть.

То же и в Иране. Если Россия хотела передать ядерные технологии, то она это сделала. Они просто начали строить атомную электростанцию на территории Ирана и под видом программы Мирный атом завезли в Иран все технологии.

Сегодня у Ирана есть ядерный центр, который скрыт глубоко в горах, защищен. И там есть центр по обогащению урана. Они самостоятельно обогащают уран. На сегодняшний день специалисты отмечают, что Иран стоит в одном шаге от создания ядерного боезаряда. Я так понимаю, им не хватает последнего компонента — это технологии производства самого ядерного заряда.

Возможно (это как версию я выражаю), что Российская Федерация могла заинтересовать Иран тем, что они передадут им эту технологию. Поэтому Иран решил фактически перечеркнуть любой способ выхода из-под санкций и стать более-менее демократической, открытой страной; и пошел ва-банк по поводу поставки техники России.

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— Хочу с вами обсудить то, что происходит в Херсонской области. Сейчас много свидетельств тому, что россияне отводят свои элитные войска от Херсона, вывозят все, что награбили. Из-за этого возникло несколько теорий. К примеру, одна из них состоит в том, что после выхода из Херсона они хотят ударить по правому берегу ядерной бомбой. Что вы об этом думаете? Можете ли вы это прокомментировать?

— Вряд ли вопрос стоит о ядерном оружии. На мой взгляд, они просто готовят там плотную оборону, сразятся на правом берегу. Это неофициальная информация, но, я думаю, ей можно доверять: Путин отдал приказ «ни шагу назад».

Дело в том, что для них сдать плацдарм на правом берегу — это катастрофа.

Я бы не сказал, что они выводят элитные части. Они могут выводить некоторые подразделения для усиления других направлений. Но сегодня они увеличили численность группировки на правом берегу. И так они выводят свои спецслужбы, представителей ФСБ, Росгвардии, коллаборантов.

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По моему мнению, Херсон может стать городом-заложником в плане сдерживания наступления Вооруженных Сил Украины. [Командующий войсками РФ в Украине Сергей] Суровикин же, по прозвищу Мясник, может начать ковровые бомбардировки или мощные артиллерийские обстрелы Херсона, выставляя ультиматумы, чтобы мы прекратили наступление. Поверьте: они просто так не сойдут с правого берега, пока мы их оттуда не выбьем силой.

— Прокремлевские телеграм-каналы пишут о том, что до конца недели не исключают очень плохие новости, что весь ноябрь им будет очень тяжело. Как вы думаете, о чем идет речь?

— Речь идет об оборонной операции. Мы можем начать более активные наступательные боевые действия. Мы там идем в наступление. Да, очень медленно и осторожно, но можем усилить свои действия. Поэтому они готовятся к мощному оборонительному бою для защиты плацдарма на правом берегу.

Инфографика: НВ

— Президент Украины Владимир Зеленский и советник Офиса Президента Михаил Подоляк писали, что якобы россияне намерены взорвать Каховскую ГЭС, чтобы остановить наше контрнаступление. А что они могут от этого выиграть?

— Они ничего не выиграют. Даже с той карты, которую они уже сделали, видно, что затопит и сколько затопит: больше страдает левый берег. А это тот берег, который они контролируют. Их части пострадают — это во-первых.

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Во-вторых, наращивание уровня подъема воды будет производиться в течение 72 часов, трех суток. Затем вода пойдет на убыль и еще через три-четыре дня вода вернется к нормальному уровню. Это временная мера. Да, будет волна, будет подтопление, но это не паводок, который будет стоять неделю или несколько, чтобы сделать невозможным перемещение или создать какой-то природный катаклизм, это первое.

А второе — то, что они получают только одни минусы. Северокрымский канал. Там нет насосной станции для подъема воды. Каховская ГЭС регулирует уровень воды для заполнения Северокрымского канала. А это вода в Крым. И есть проблема с охлаждением реакторов на Запорожской атомной станции.

Так что я думаю, что это блеф. Они угрозами обычно шантажируют не только нас, но и международное сообщество.

— Эксперты американского Института изучения войны также посвятили часть отчета выводу военных и чиновников с правого берега Днепра. По их мнению, российское Минобороны обеспокоено, чтобы не было повторения панического отступления, как было в Харьковской области. Но представить себе, что они просто готовы отдать Херсон или правый берег Днепра очень тяжело, учитывая, что для них это была большая победа и единственный областной центр, который они сейчас контролируют. Если говорить о Суровикине, это главнокомандующий. Он стал публичной фигурой, до этого нам никого не показывали. Как вы оцениваете то выступление, которое услышали от него?

— Он пытался угрожать этим выступлением, но не умеет подавать информацию и фактически вызвал только рождение мемов. Суровикин и суфлер — самый популярный мем сегодня в интернете. Он пытался создать угрожающее лицо и угрозу, говорил о «тяжелых решениях». Я так понимаю, намекал именно на то, что они будут разрушать Херсон или угрожать подрывом Каховской дамбы, или какие-то другие меры будут предпринимать для того, чтобы остановить или сделать невозможным продвижение Вооруженных Сил Украины к реке Днепр.

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— Публичного генерала будут использовать как козла отпущения? Какая судьба может ожидать этого Суровикина?

— Суровикин — не блестящий в интеллекте. Мы видим, что он не может связать два слова. И действительно, вы правильно сказали, что его вывели в публичную плоскость для того, чтобы он был громоотводом для негатива, который будет сыпаться в связи с проведением «специальной военной операции», как они называют войну России против Украины.

Путин будет сам тыкать в него пальцем и говорить: «Видите, это он все провалил. Пока я возглавлял операцию, все было хорошо, мы захватывали Украину и побеждали. А тут он предложил, сказал, что все быстро сделает, победит, а на самом деле проиграл и все провалил». Приблизительно так я вижу эту картину. С ним может случиться все, что угодно, вплоть до того, что потом скажут, что он «мужественно застрелился».

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— Вы утверждаете, что образование боевой группировки в Беларуси возможно ближе к весны 2023 года. С другой стороны, некоторые аналитики говорят нетипичное поведение узурпатора: Лукашенко со своими генералами отправились в турне по предприятиям Беларуси и там рассказывали работникам, что Запад и Украина хотят втянуть Беларусь в войну. Считаете ли вы, что это что-то тревожное?

— Да. Я думаю, что нам нужно, возможно, не беспокоиться, но следить за этими событиями. Дело в том, что Лукашенко для формирования этой группировки, которая будет под эгидой РФ, и будет подчинена Генштабу ВС России, как силе обороны Союзного государства.

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И Лукашенко вынужден был, чтобы не делить свои вооруженные силы, объявить частичную мобилизацию в сельских районах. И для того, чтобы не повлечь за собой социальный взрыв, он вынужден ездить и объяснять, зачем он мобилизует сегодня войско и что они будут делать: «Беларусь могут втянуть в войну, а потому нужно мобилизовать определенное количество населения, чтобы передать их в подчинение РФ». Именно для того, чтобы хоть чуть-чуть разрядить обстановку в Беларуси, Лукашенко и поехал с разъяснительной работой на предприятия.

— Лукашенко также побывал на полигоне в Брестской области. Там ему показали дроны, называемые Миротворцем. Якобы они созданы белорусским Госкомвоенпромом. Что мы знаем об их беспилотниках?

— В Беларуси было две или три разработки, но они не дошли до логического завершения и были прекращены несколько лет назад. А сейчас, как сообщает наша разведка, за последний месяц они возобновили две научно-исследовательские работы и форсируют производство дронов. Один [вид] дронов — разведывательно-ударный, а другой — дрон-камикадзе, как его называют в народе.

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— Путин приехал якобы в Рязанскую область, на полигон, чтобы проверить, в каком состоянии мобилизованые, стрелял из снайперской винтовки. Внимательные люди заметили, что, вероятно, Путин может передвигаться по России с так называемым ядерным чемоданом. Действительно ли это возможно, что он ездит с ядерным чемоданом? Или, может, это чемоданчик для другого? Помним, что у него и такой есть.

— 50 на 50. Он — президент ядерного государства, чемоданчик с кодами постоянно находится при нем. Это нормальная процедура, когда он едет в поездку, даже по стране, но помощник несет за ним этот чемодан, чтобы он, как глава ядерной страны, мог отдать приказ на применение ядерного оружия из любой точки, в любой момент, не возвращаясь в командный пункт.

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Так что вполне возможно, что это был чемодан с кодами для запуска ядерных ракет. Он постоянно должен быть при президенте РФ, это такова процедура.

Теги:   Владимир Путин Интервью НВ Иран КНДР Северная Корея Херсон Армия России Херсонская область ПВО Ядерная бомба Ядерная программа Ирана Ядерные объекты Каховское водохранилище Санкции против КНДР ГЭС Радио НВ Война России против Украины Олег Жданов Сергей Суровикин

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