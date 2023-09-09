В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским 9 сентября, 15:33 Игорь Козловский умер 6 сентября 2023 года в возрасте 69 лет (Фото:Руслана Кравченко / Громадське радіо)

9 сентября в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялось прощание с украинским религиоведом Игорем Козловским.

После обряда отпевания в храме во дворе состоялась общественная панихида, сообщает Укринформ.

Проститься с Козловским, кроме родных, пришли общественные деятели, политики, военные, представители духовенства, медиа и культуры, а также бывшие пленные.

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Среди них были пятый президент Украины Петр Порошенко, народный депутат Сергей Рахманин, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, бывший министр образования Сергей Квит и экс-руководитель Минкультуры Владимир Бородянский, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, бывшие пленные Владимир Жемчугов и Станислав Асеев.

Украинский ученый, историк и религиовед Игорь Козловский умер 6 сентября 2023 года в возрасте 69 лет.

Фото: Руслана Кравченко/Общественное радио

Игорь Козловский родился в Донецке в 1954 году. Он автор 50 научных работ и более 200 научных статей в энциклопедиях, периодических изданиях, словарях. Среди самых известных произведений — монография История религии. Он также член украинского PEN-клуба. Козловский был старшим научным сотрудником Отделения религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, президентом Центра религиоведческих исследований Украинской ассоциации религиоведов, президентом общественной организации Центр Дискавери и вице-президентом Украинского центра исламоведческих исследований. Также был членом Экспертного совета по вопросам свободы совести и религиозных организаций при Министерстве культуры Украины.

После российского вторжения 2014 года он оставался в городе из-за больного сына. Из-за его проукраинской позиции был захвачен в плен боевиками «ДНР». Он провел в плену, подвергаясь пыткам, почти 2 года (700 дней). 27 декабря 2017 года Игоря Козловского удалось освободить из плена в рамках большого обмена.