Полоса препятствий. Наев показал впечатляющие фото тренировок украинских военных на севере Украины
Украинские военные оттачивают мастерство ведения боя (Фото:Сергей Наев/Telegram)
Украинские военные оттачивают свое военное мастерство на тренировках по комплексной подготовке.
Одни из таких маневров на севере Украины показал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram.
Он опубликовал фото, как военнослужащие их двух=трех подразделений проходят полосу препятствий.
«Командиры отделений здесь приобретают умения в руководстве и лидерских качествах, а их подчиненные военнослужащие отрабатывают вопросы обкатки танками, развертывание в боевые порядки, преодоление различных препятствий, имитирующих настоящие боевые действия», — отметил генерал.
В начале марта в подразделениях, которые защищают Северную операционную зону Украины, прошли комплексные военные учения по тактической и психологической подготовке.
Военные отработали навыки выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.