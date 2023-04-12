Полоса препятствий. Наев показал впечатляющие фото тренировок украинских военных на севере Украины 12 апреля, 10:49 Украинские военные оттачивают мастерство ведения боя (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Украинские военные оттачивают свое военное мастерство на тренировках по комплексной подготовке.

Одни из таких маневров на севере Украины показал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram.

Он опубликовал фото, как военнослужащие их двух=трех подразделений проходят полосу препятствий.

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«Командиры отделений здесь приобретают умения в руководстве и лидерских качествах, а их подчиненные военнослужащие отрабатывают вопросы обкатки танками, развертывание в боевые порядки, преодоление различных препятствий, имитирующих настоящие боевые действия», — отметил генерал.

Фото: Сергей Наев/Telegram

Фото: Сергей Наев/Telegram

Фото: Сергей Наев/Telegram

Фото: Сергей Наев/Telegram

В начале марта в подразделениях, которые защищают Северную операционную зону Украины, прошли комплексные военные учения по тактической и психологической подготовке.

Военные отработали навыки выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.