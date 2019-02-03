Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

Как прошла церемония интронизации Епифания: фото

Сегодня, 15:44
2227
Цей матеріал також доступний українською

пресс-служба президента

Церемония интронизации Епифания состоялась в его 40-й день рождения

В Софии Киевской, в воскресенье, 3 февраля, прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Церемония состоялась в его 40-й день рождения.

В мероприятии по случаю возведения на престол митрополита приняли участие духовенство, представители украинской власти, верующие, а также президент Украины.

НВ собрало фото с церемонии интронизации Епифания.

Интронизация Епифания

3 февраля 2019 года в Софии Киевской прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания

премм-служба президента

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.
Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

Теги:   ПЦУ Митрополит Епифаний

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:23

article_img
Епифаний отреагировал на комментарии о "томос-туре" и агитации
Шоу-Бизнес

Сегодня, 07:11

article_img
Умер рэпер Децл
Футбол

Вчера, 22:39

article_img
Бавария опустилась на третье место, соперник Шахтера отобрал очки у Боруссии Дортмунд. Результаты чемпионата Германии

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты
Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике
События

Сегодня, 10:16

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

ТОП 3

События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
5567
События

Вчера, 16:03

article_img
Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога
3729
События

1 февраля, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
3704