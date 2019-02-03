Как прошла церемония интронизации Епифания: фото
В Софии Киевской, в воскресенье, 3 февраля, прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.
Церемония состоялась в его 40-й день рождения.
В мероприятии по случаю возведения на престол митрополита приняли участие духовенство, представители украинской власти, верующие, а также президент Украины.
НВ собрало фото с церемонии интронизации Епифания.
Интронизация Епифания
3 февраля 2019 года в Софии Киевской прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.
Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.