Как прошел марш националистов в центре Киева: фото и видео

14 октября в Киеве по случаю 76-летия создания дня Украинской повстанческой армии состоялся марш украинских националистов. В нем приняли участие члены ВО Свобода, ПП Национальный корпус, НОД Правый сектор, Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14, ВО Тризуб имени Степана Бандеры и других националистических организаций.

НВ собрало фото и видео мероприятия.

Видео начала марша, снятое с беспилотника.

Пиротехника на марше.

Всеукраинский рекорд исполнения гимна националистов Зродились ми великої години.

Одновременно с маршем полиция окружила возле Киево-Печерской лавры несколько десятков мужчин, которых затем задержали. Кто они, не сообщается.

У Києві біля входу до Києво-Печерської лаври спецпризначенці поліції оточили близько 20-30 молодиків з невідомих причин pic.twitter.com/cSKFy1KHcV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 октября 2018 г.

Глава ВО Свобода Олег Тягнибок перед маршем УПА заявил, что не претендует на президентский пост.

Стычка представителей ВО Свобода с полицейскими из-за попытки активистов установить палатку на Майдане незадолго до марша.

Попытка Организации украинских националистов Николая Коханивского снести памятник Ватутину утром 14 октября.

Видео попытки снести памятник начинается с 3 минуты 28 секунды

НВ