14 октября 2018, воскресенье

Как прошел марш националистов в центре Киева: фото и видео

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Участники марша выкрикивали лозунги и жгли файеры
Фото: РБК-Украина

Участники марша выкрикивали лозунги и жгли файеры

14 октября в Киеве по случаю 76-летия создания дня Украинской повстанческой армии состоялся марш украинских националистов. В нем приняли участие члены ВО Свобода, ПП Национальный корпус, НОД Правый сектор, Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14, ВО Тризуб имени Степана Бандеры и других националистических организаций.

НВ собрало фото и видео мероприятия.

Видео начала марша, снятое с беспилотника.

Пиротехника на марше.

Всеукраинский рекорд исполнения гимна националистов Зродились ми великої години.

Одновременно с маршем полиция окружила возле Киево-Печерской лавры несколько десятков мужчин, которых затем задержали. Кто они, не сообщается.

Глава ВО Свобода Олег Тягнибок перед маршем УПА заявил, что не претендует на президентский пост.

Стычка представителей ВО Свобода с полицейскими из-за попытки активистов установить палатку на Майдане незадолго до марша.

Попытка Организации украинских националистов Николая Коханивского снести памятник Ватутину утром 14 октября.

Видео попытки снести памятник начинается с 3 минуты 28 секунды

НВ

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