ССО показали, как происходит зачистка Ирпеня от российских оккупантов — видео

29 марта, 10:21
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ССО показали первый этап зачистки Ирпеня (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

ССО показали первый этап зачистки Ирпеня (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Силы специальных операций показали, как происходит зачистка Ирпеня Киевской области после освобождения города.

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Видео сняли корреспонденты военного телевидения Украины.

В ССО отметили, что возвращаться в город пока опасно, поскольку враг может ударить в самых неожиданных местах.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/M_MmqAUykmA

Накануне украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/749673962649130/
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Силы спецопераций Киевская область Ирпень Война России против Украины

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