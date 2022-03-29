ССО показали, как происходит зачистка Ирпеня от российских оккупантов — видео 29 марта, 10:21 Цей матеріал також доступний українською ССО показали первый этап зачистки Ирпеня (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Силы специальных операций показали, как происходит зачистка Ирпеня Киевской области после освобождения города.

Война России против Украины — последние новости



Видео сняли корреспонденты военного телевидения Украины.

В ССО отметили, что возвращаться в город пока опасно, поскольку враг может ударить в самых неожиданных местах.

Видео дня

Накануне украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.



Слушайте подкаст на эту тему