Россия проводит не мобилизацию, а набор рабов в ОРДЛО — Минобороны

13 августа, 16:20
Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich))

Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich))

Россия продолжает призывать мужчин из ОРДЛО для использования в наиболее горячих точках. Их не мобилизуют, а отправляют в рабство.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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По словам Юсова, в ОРДЛО продолжают проводить принудительную мобилизацию. Так, например, в Луганске представители оккупационной администрации сообщили местным предприятиям о необходимости мобилизовать еще 8 тысяч мужчин в возрасте до 60 лет. Это нужно для того, чтобы пополнить потери в так называемом втором армейском корпусе, который россияне используют в качестве пушечного мяса для разведки боем. Мужчин в ОРДЛО от призыва не спасает и паспорт РФ.

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«Это принудительная мобилизация в самой плохой и отвратительной своей форме. Люди пытаются оказать тихое сопротивление. Предприятия буквально прячут квалифицированных сотрудников, без которых они не могут работать. Матери прячут своих детей и мужей, понимая, что их ждет верная смерть в этой путинской войне против Украины. Тем не менее карательная путинская оккупационная машина работает, и людей забирают, даже останавливая на перекрестках и вытаскивая из собственных авто», — рассказал Юсов.

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Также он добавил, что показатели мобилизации в России и Крыму являются неудовлетворительными для Кремля, поэтому единственным местом быстрого пополнения живой силы остается ОРДЛО.

«Никаких гражданских прав и свобод там нет, никакие законы там не действуют. Поэтому самая брутальная мобилизационная кампания происходит именно там. Это даже не мобилизация, это просто рабство. Людей отправляют в прямом смысле на убой. Это — геноцид», — подчеркнул представитель ГУР.

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6 августа разведсообщество InformNapalm сообщило, что российские военные, которых держали на подконтрольной «ЛНР» территории за отказ продолжать участие в полномасштабной войне против Украины, обратились в следственный комитет России, после чего лагерь для них «свернули».

Издание Верстка сообщало о том, что российских военных, которые отказались участвовать в войне против Украины, держали в районе Брянки Луганской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация ОРДЛО Война России против Украины

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