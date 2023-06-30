«Выполняются определенные задачи». По оценкам военных, контрнаступление Украины движется по плану — Минобороны 30 июня, 10:22 Украинский военный возле Бахмута, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что контрнаступление Украины с точки зрения эффективности, по оценкам военных, идет по плану.



Об этом она сказала в эфире телемарафона в пятницу, 30 июня.

По словам Маляр, контрнаступление заключается не только в активном продвижении и освобождении территорий, но и выполнении многих задач.

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«В частности, вспомните, как долго длилась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения. Это не было мгновенно. Это была многомесячная подготовка самой ситуации, атмосферы нужной для освобождения. Так же и здесь выполняются определенные задачи. Вторая важнейшая задача — это уничтожение сил врага», — рассказала она.

Заместитель министра говорит, что если бы ежедневно не ВСУ не уничтожали российские командные пункты и технику, то все «шло бы против нас».

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Накануне Маляр заявила, что на последнем ВСУ продвинулись на 1,3 км, а также перехватили оперативную инициативу под Бахмутом.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский признавал, что наступление дается нелегко из-за заминированных россиян территорий, но подчеркнул, что Украина будет продвигаться так, как сочтет нужным.