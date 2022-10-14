Проблемы со Старлинками никак не связана с Илоном Маском — израильский офицер 14 октября, 15:39 Илон Маск на пресс-конференции 25 августа (Фото:REUTERS/Adrees Latif)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что проблемы Украины со Старлинками на юге никак не связаны с Илоном Маском и его скандальными твитами об Украине.

Как сказал Левин в эфире Радио НВ, развернуть сеть Старлинков над Украиной было инициативой не Илона Маска, а Минобороны США.

«Территория, которая была покрыта, — это была территория только подконтрольная Украине. А так как Украина сейчас стремительно освободила большие территории, которые еще только вчера были захвачены Россией, то там просто нет покрытия Старлинка. Вот и все. Американцы не хотели, чтобы покрытием Старлинка могли пользоваться и русские. Поэтому просто нужно расширить это покрытие. А как это сделать? Технический момент, я не знаю, я не специалист по Старлинкам», — сказал израильский офицер.

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По его словам, эта проблема никак не связана с каким-либо заговором или «бредовыми заявлениями Маска на счет Крыма».

3 октября основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятнейшего» окончания войны России против Украины.

Также Маск предложил пользователям проголосовать (да или нет) за следующие варианты:

Провести выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ( до «ошибки» Хрущева).

до «ошибки» Хрущева). Гарантируется водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

Это вызвало масштабный скандал, а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, спросил у украинцев, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

После скандала Маск попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины. В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

6 октября Маск опубликовал на своей странице в Twitter карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года. Согласно ей, большинство округов, особенно, расположенных на востоке и юге страны, проголосовало за пророссийскую Партию регионов. Чуть меньше — за Батькивщину, которая набрала голоса в центральных и западных областях.

7 октября Financial Times сообщило о сбоях в работе Starlink на линии фронта.

Маск также отклонил запрос украинской стороны на подключение к системе спутникового интернета Starlink на оккупированных Россией территориях, в частности в Крыму, сообщило издание Insider со ссылкой на аналитика и президента Eurasia Group Яна Бреммера.

14 октября компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

На сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink. Илон Маск сообщил, что операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года.

В ответ на твит об этом политтехнолога и политолога Джейсона Джей Смарта Маск заявил, что следует рекомендациям бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Речь идет о резком ответе украинского дипломата миллиардеру после того, как Маск предложил свой вариант «мира» для Украины.

В ответ на его публикации в соцсетях Мельник заявил: «Отъеб***ь — мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск».