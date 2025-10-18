Можно даже без военного опыта. Как попасть в Центр спецопераций А СБУ: пошаговая инструкция
СБУ набирает в ЦСО А даже без военного опыта (Фото: СБУ)
В Службе безопасности Украины призывают присоединиться к Центру специальных операций А. Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в соцсетях СБУ.
Отмечается, что присоединиться можно даже гражданским без военного опыта, а главное иметь желание защищать Украину, мотивацию и характер.
СБУ призвала желающих заполнять анкету и выбрать желаемое направление.
Пошаговый гид для тех, кто хочет присоединиться к ЦСО А:
«Быть частью Центра специальных операций А СБУ — не просто выбор места службы. Это подразделение, где ценят командную работу, ответственность и постоянное развитие. Смотри инструкцию, а если будут дополнительные вопросы — уточняй у наших рекрутеров: +380674016605», — говорится в сообщении.