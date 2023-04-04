Нотариальные законы. Порядок выдачи доверенности находясь в Украине и за границей 4 апреля, 05:41 Порядок выдачи доверенности (Фото:Bogdan Sameliuk/pexels)

В связи с войной в Украине многие украинцы оказались за ее пределами, оставив дома нерешенные дела. Рассказываем, что такое доверенность и можно ли ее оформить онлайн, если находишься за границей.

Доверенностью является письменный документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Что такое доверенность

Доверенность — это юридический инструмент, который дает возможность одному лицу (представителю), совершать юридически значимые действия от имени и в интересах другого лица – доверителя, например:

распоряжаться недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства или имущественными правами в отношении будущего недвижимого имущества;

распоряжаться транспортными средствами;

представлять интересы доверителя в банковских учреждениях, страховых компаниях, государственных органах;

участвовать на общем собрании участников юридического лица и т.д.

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Доверителем и представителем по доверенности может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, при этом наличие родственных связей не требуется.

Следует заметить, что представитель не может совершать действия, которые тесно связаны с лицом доверителя и должны быть совершены лично (например, заключение брака, голосование на выборах).

Правила выдачи доверенности

Законом України О нотариате установлены определенные правила для совершения нотариальных действий:

1) совершаемые на рабочем месте нотариуса (кроме случаев, когда лицо не может самостоятельно явиться к нотариусу, например вследствие тяжелой болезни, отбывания наказания и т.п.);

2) совершаются только в присутствии их участников или их уполномоченных представителей;

3) совершаются после установления обратившегося за ними лица.

При этом установление личности осуществляется по:

паспортом гражданина Украины или загранпаспортом;

дипломатическим или служебным паспортом;

удостоверением личности моряка;

удостоверением члена экипажа;

видом на жительство лица, проживающего в Украине;

национальным паспортом иностранца или документом, его заменяющим;

удостоверением личности с инвалидностью;

удостоверением, выданным по месту работы физического лица и т.п.

Однако водительские удостоверения, лица моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверения, выданные по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его лица при заключении сделок.

4) совершаются после того, как нотариус проверит, может ли конкретное лицо обращаться за совершением нотариального действия (например, 14-летнее лицо даже имея паспорт гражданина Украины не имеет права продать принадлежащую ему квартиру) и осознает ли значение своих действий;

5) регистрируются в Реестре совершения нотариальных действий с проставлением личной подписи лица, обратившегося за совершением такого действия.

Как выдать доверенность, находясь за границей

Если гражданин Украины находится за границей, для выдачи доверенности он может обратиться в консульское учреждение. Для этого необходимо:

личное заявление о совершении нотариального действия;

загранпаспорт;

уплаченный консульский сбор.

Также можно обратиться за выдачей доверенности в компетентные органы государства пребывания, однако здесь следует учесть стоимость услуг и необходимость легализации такого документа в Украине.

Законодательством не предусмотрена возможность оформления доверенности онлайн.