Пасха во время войны: как волонтеры поздравляли «спартанцев» 72-й ОМБр 24 апреля, 15:30 Цей матеріал також доступний українською 72-я ОМБр (Фото:НВ / Александр Медведев)

Капеллан 72-й бригады, отец Николай Рыбчич, в своих молитвах просил послать украинцам заслуженный мир

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев встретили Пасху. Военный капеллан вместе с нашими героями помолились за наступление мира в Украине и освятили корзины с пасхами и пасхальными яйцами.

Видео дня

Пасха во время войны. Волонтеры поздравили 72 бригаду с праздником https://www.youtube.com/embed/E9f1IHD6hvo

В Генштабе ВСУ бойцов 72-й ОМБр называют «спартанцами». Восемь десятков бойцов этой бригады сдержали несколько тысяч россиян возле села Мощун Киевской области. 21 марта Мощун освободили Вооруженные силы Украины. После этого бойцы 72 ОМБр продолжили гнать россиян от Киева и создали им угрозу котла в направлении Пуща-Водица, Ирпень, Буча и Гостомель.

72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

23 апреля в подразделения 72-й ОМБр в Киевской области приехали волонтеры Белоцерковской громады вместе с военным капелланом, отцом Николаем.

72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

Один из заместителей командира 72 бригады рассказал, что подразделения бригады размещаются в разных уголках области. «Мы будем стараться объехать все подразделения, но, конечно, везде можем не успеть. Мы будем объезжать обширную территорию. Локации нецелесообразно раскрывать, но это территория, связанная с обороной столицы», — сказал он.

72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

Среди гостинцев, которые волонтеры привезли военным — и пасхи, и пасхальные яйца. «Мы привезли и мясо, и фрукты, и овощи. Целый бус. Сейчас трудно вспомнить, что мы положили туда. Целый бус загрузили и ездим по позициям поздравляем наших дорогих воинов, — рассказывает волонтер из Белой церкви Татьяна Василенко. 72-ю ОМБр она называет родной. Именно в Белой Церкви — место постоянной дислокации бригады.

Волонтер из Белой церкви Татьяна Василенко / Фото: НВ / Александр Медведев

Некоторые бойцы даже не помнят, когда последний раз были дома. Солдат 72-й бригады Анатолий до войны постоянно праздновал Пасху с семьей. Сейчас жена и дети ждут его дома.

72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

«Как только добьем москаля… В следующем году будем праздновать дома, это точно», — говорит Анатолий.

72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

Дядя Федор, главный сержант взвода, не праздновал Пасху с семьей с 2014 года — именно тогда он встал в ряды Вооруженных сил Украины. «С 2014 года я, кажется, не был дома ни на одну Пасху. Слава богу, что сейчас этот чирей прорвал. Дадим по ушам, и у нас все будет хорошо», — говорит военнослужащий.

Дядя Федор, 72-я ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

Капеллан 72-й бригады, отец Николай Рыбчич, в своих молитвах просил послать украинцам заслуженный мир. «Мы собрались, чтобы обращаться к Господу в своих молитвах. Чтобы Господь услышал нас и послал Украине мир. Это справедливый мир, за который мы сражаемся, который мы отстаиваем, за который мы молимся», — сказал военный капеллан.

Отец Николай / Фото: НВ / Александр Медведев

У военных 72-й ОМБр нет сомнений в том, что мир в Украине наступит, а война завершится победой украинцев. Россиянам здесь желают только смерти. «Хотелось бы, чтобы они сдохли с Путиным вместе, чтобы он персонально сдох», — говорит один из солдат 72-й ОМБр. «Российский военный корабль должен пойти на х*й, желательно, чтобы Путин сидел в его трюме», — добавляет другой.

Отец Николай с бойцами 72-й ОМБр / Фото: НВ / Александр Медведев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.