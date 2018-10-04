Как правительство устранило пробел в налоговом законодательстве для предпринимателей в рамках пенсионной реформы

Предприниматели, которые платили налог с 1 января 1998 до 31 декабря 2003 года, могли остаться без начисления пенсионного стажа за этот период

Подтвердить факт уплаты налогов предпринимателями, которые платили в период с 1998 года по 2003 года, невозможно, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Где архивы

По его словам, архивов в Государственной фискальной службе с этой информацией нет.

"У человека есть свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности. Он не мог не платить налоги, потому что ей выдавали это свидетельство и ставили на учет", - сказал Рева.

Куда делись архивы за соответствующий срок - нужно спросить у тех, кто их тогда хранил, добавил Андрей Рева.

По факту регистрации

2 октября Кабмин урегулировал этот вопрос. Теперь в страховой стаж засчитывается ведение предпринимательской деятельности с 1 января 1998 года по 31 декабря 2003.

Стаж учитывается по желанию лица при условии уплаты страховых взносов

Это будет происходить на основании справки о регистрации лица, являющегося субъектом предпринимательской деятельности. А с 1 января 2004 года до 31 декабря 2017 стаж учитывается согласно желанию лица и условия уплаты страховых взносов, независимо от суммы уплаченных средств.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, теперь будут зачислять стаж людям, которые являются предпринимателями единого или фиксированного налога по факту регистрации. Подтверждения в ДФС того, что этот человек уплатил налоги, не требуется.

С 2004 года по 2018 год будут засчитывать стаж в минимальном размере по факту уплаты без привязки к размеру, добавил Рева.

Как ликвидировали пробел

Правительство ликвидировало пробел, который существовал в налоговом законодательстве, отметил эксперт налоговой и бюджетной группы Реанимационного пакета реформ Владимир Дубровский.

"Разрешили тем предпринимателям, которые работали в то время, выходить на пенсию немного раньше. К пенсионной реформе, которую правительство сделало в прошлом году, это не имело значения, потому что был просто жесткий пенсионный возраст. Сейчас есть определенный пенсионный возраст, но человек не может получать пенсию, если он не проработал 35 лет стажа. Тогда этот вопрос стал для них важным, потому что они не могли себе причислить стаж", - пояснил Дубровский.

По его словам, стаж в пять лет соответствующего периода теперь зачтется предпринимателям, ведь они все равно платили взносы в Пенсионный Фонд в то время.

Основное место работы платит налог

К сожалению, те люди, которые имеют основное место работы, где за них уже уплачивается единый социальный взнос, до сих пор вынуждены платить его второй раз в случае, если они также работают в качестве частных предпринимателей и имеют небольшие обороты, добавил Владимир Дубровский.

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Эта норма действует с первого января этого года, однако правительство наконец решило этот вопрос, сказала представитель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан. По ее словам, с постановлением правительства Пенсионный фонд не мог выполнить этот закон.

"Это было нужно, чтобы продлить норму в законе. Эта норма действует с 1 января, но Пенсионный Фонд ее не выполнял, так как налоговые не все справки выдавали должным образом. Некоторые налоговые отказывались и не давали справку с необходимыми данными. И Пенсионный ее не брал", - отметила Продан.

Решение правительства поможет тем людям, которые уже закончили свою предпринимательскую деятельность, отметил советник Центра международного частного предпринимательства Александр Винников. Только в прошлом году их было несколько сот тысяч человек, добавил он. Он добавил, что некоторые предприниматели будут иметь проблемы с восстановлением этих справок.