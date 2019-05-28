Вступительная кампания-2019: Сроки, льготы и главные новшества Вчера, 14:48 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Минобразования Искать себя в списках поступивших можно будет после 26 июля Пресс-служба Минобразования

Чуть больше месяца остается до начала вступительной кампании в вузы — она стартует 1 июля. Подавать документы в университеты и институты можно будет до 22 июля включительно.

В этом году срок подачи документов сократили на несколько дней, но дали возможность пройти творческие конкурсы сразу в нескольких вузах. Кроме того, расширен список самых популярных специальностей, где заранее известен минимальный конкурсный балл. А будущие медики и педагоги получили право льготного поступления за отработку в селах.



НВ собрало все, что важно знать абитуриентам о сроках и главных новшествах кампании-2019.

Когда и как подавать документы?

С 1 июля начнется регистрация электронных кабинетов, с помощью которых абитуриенты смогут подать необходимые документы в желаемые вузы. При этом непосредственная подача заявлений — как в электронной форме, так и бумажных документов — будет открыта с 10 июля.

Те, кто поступает на основе сертификатов ВНО и творческих конкурсов, могут подавать документы до 18:00 22 июля. Более сжатые сроки для абитуриентов, поступающих по собеседованию и вступительным экзаменам — подать документы необходимо до 18:00 16 июля.

Видеоинструкция по работе с личным кабинетом абитуриента:

Однако подавать документы не через онлайн-систему можно лишь в отдельных случаях, среди которых:

поступление на повторное бесплатное получение образования за бюджетные средства;

поступление по праву первоочередного зачисления, по собеседованию, по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам, по ряду льготных квот либо квоте для иностранцев;

наличие расхождений в данных поступающего в единой базе и в документе о среднем образовании либо сертификате ВНО ( фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство и т. д. )

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство ) подача иностранного документа об образовании, а также подача заявления иностранцами и лицами без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

предоставление школьного аттестата старого образца;

невозможность зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии вуза.

Полный перечень причин, позволяющих принести бумажные документы в приемную комиссию, можно посмотреть на сайте МОН. В таком случае с собой необходимо иметь оригиналы и копии:

документа, удостоверяющего личность;

военно-учетного документа — для военнообязанных ( кроме исключений, предусмотренных законодательством);

кроме исключений, предусмотренных законодательством); документа о получении среднего образования и приложения к нему;

сертификатов внешнего независимого оценивания;

четыре цветные фотографии размером 3×4 см.

Экзамены, собеседования, конкурсы: важные даты вступительной кампании

Творческие конкурсы в нынешнем году развели во времени. Их проведут в несколько сессий с 1 по 10 июля, чтобы абитуриенты смогли претендовать на поступление в несколько учебных заведений.

График конкурсов в каждом из вузов можно посмотреть здесь.

С 11 до 22 июля могут быть проведены дополнительные сессии творческих конкурсов для тех, кто поступает на контракт.

Вступительные экзамены (для тех, кто по ряду причин не подает сертифкаты ВНО) состоятся с 17 по 22 июля включительно.

Те же, кто имеет право поступать по собеседованию, должны пройти их с 17 по 19 июля включительно.

Как узнать, какие сертификаты ВНО нужны для поступления?

Перечень конкурсных предметов, творческих зачетов и творческих конкурсов, необходимых для поступления в конкретное учебное заведение, можно найти в правилах приема этого вуза.

При этом первым обязательным конкурсным предметом для всех специальностей, по которым предусмотрен госзаказ, является украинский язык и литература.

Уточнить второй и третий конкурсные предметы при поступлении на бюджетные места можно здесь (Приложение 4).

Принимают ли сертификаты ВНО прошлых лет?

Да. По иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) действительны сертификаты последних двух лет (2018−2019), по всем остальным предметам — трех лет (2017, 2018, 2019 годы).

Сколько специальностей можно выбирать и сколько заявлений подавать?

Абитуриенты могут подать семь заявлений, но не более чем на четыре разные специальности. Однако эти ограничения касаются лишь заявок на бюджетные места. Количество заявлений на контрактные места и вузов, куда их можно подавать, не ограничено.

Где узнать проходной балл на выбранную специальность?

Каждый год вузы определяют проходной балл уже по результатам конкурса, поэтому он будет известен лишь в конце вступительной кампании.

Однако Минобразования советует абитуриентам ориентироваться на проходные баллы прошлых лет, которые можно посмотреть здесь.

Важное новшество нынешнего года — министерство расширило перечень самых популярных специальностей, где заранее установлен минимальный проходной порог:

не ниже 150 баллов по второму и третьему предмету на специальности 221 ( Стоматология), 222 ( Медицина) и 228 ( Педиатрия);

общий конкурсный балл абитуриента не ниже 130 — на специальности 08 ( Право), 28 ( Публичное управление), 29 ( Международные отношения) и для поступающих на магистратуру по специальности 226 ( Фармацевтика, промышленная фармацевтика).

Конкурсный балл — это комплексная оценка достижений абитуриента, которая рассчитывается с учетом среднего балла его аттестата, результатов ВНО и других факторов. Каждый вуз устанавливает свои коэффициенты для расчета этого балла, но общую его формулу можно найти здесь.

Что важно знать о творческих конкурсах в 2019 году?

В Минобразования напоминают, что результаты ВНО не влияют на допуск к творческому конкурсу. Для регистрации и участия в таких конкурсах от абитуриента не имеют права требовать сертификаты ВНО — лишь документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист с фотографией.

Окончательный перечень документов и особенности проведения конкурса устанавливает каждый из вузов. Все они должны пройти в период с 1 по 10 июля (до 12 июля — для специальности Музыкальное искусство).

В 2019 году творческий конкурс как третий конкурсный предмет установлен для таких специальностей:

017 Физическая культура и спорт

021 Аудиовизуальное искусство и производство

022 Дизайн ( специализации Графический дизайн, Дизайн одежды ( обуви), Дизайн среды, Промышленный дизайн)

специализации Графический дизайн, Дизайн одежды обуви), Дизайн среды, Промышленный дизайн) 023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация

024 Хореография

025 Музыкальное искусство

026 Сценическое искусство

191 Архитектура и градостроительство

251 Государственная безопасность

252 Безопасность государственной границы

253 Военное управление

254 Обеспечение войск

255 Вооружение и военная техника

256 Национальная безопасность ( по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)

по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности) 261 Пожарная безопасность

262 Правоохранительная деятельность

Какие новые льготы появились в 2019 году?

В нынешнем году впервые вступает в силу право приоритетного поступления будущих медиков и педагогов, которые после окончания вуза готовы отработать не менее трех лет в селе или поселке городского типа.

Речь идет о тех, кто поступает на специальности 01 (Образование / Педагогика) и 22 (Здравоохранение) и претендует на бюджетные места. Чтобы получить право на внеочередное зачисление в вуз, они должны:

пройти локальный конкурс — информацию о них можно найти на сайтах ОГА или обратившись в подразделения облгосадминистраций, отвечающих за образование и медицину;

подписать договор с местными властями об отработке по окончании вуза;

подать документы в приемную комиссию вуза ( в бумажной форме) и приложить к заявке заключенный договор.

Кто может претендовать на дополнительные баллы при поступлении?

Правила поступления в 2019 году предусматривают дополнительные коэффициенты, на которые умножается общий конкурсный балл абитуриента. Речь идет о таких случаях:

выпускники из сел — абитуриенты, зарегистрированные в селах и в год поступления получившие полное общее среднее образование в учебном заведении, находящемся на территории села;

абитуриенты, избравшие не киевский вуз — больший коэффициент для учебных заведений Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской областей; меньший — для всех остальных;

абитуриенты, поступающие на приоритетные для государства специальности.

Для кого еще предусмотрены льготы?

В законодательстве прописано множество случаев льготного поступления, приоритета при зачислении либо перераспределении бюджетных мест, а также особых правил поступления для отдельных групп абитуриентов. Основные из них собраны здесь.

Большинство из них касаются таких категорий:

абитуриенты, имеющие инвалидность;

дети-сироты либо дети, лишенный родительской опеки;

участники боевых действий и ветераны, а также их дети;

дети погибших либо пропавших без вести участников АТО/ООС, Революции достоинства, военнослужащих;

«чернобыльцы»;

семьи переселенцев из аннексированного Крыма либо с оккупированных территорий Донбасса.

Когда и где будут обнародованы списки поступивших?

Списки рекомендованных к зачислению на бюджет обнародуют до 26 июля. Их можно будет найти на информационных стендах приемных комиссий, на сайтах вузов, а также в личном электронном кабинете абитуриента и на этом сайте.

Принести оригиналы документов в избранный вуз абитуриенты должны до 31 июля.