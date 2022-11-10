Два условия. В Минобороны рассказали, когда населенный пункт можно считать освобожденным от оккупантов 10 ноября, 19:29 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Населенный пункт считается освобожденным только после выполнения двух условий — Вооруженные силы Украины должны закрепиться и провести стабилизационные мероприятия.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

Она уточнила, что флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не значит, что его освободили полностью.

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«Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, значит, освободили», — заявила Маляр.

По ее словам, окончательно об освобождении можно говорить, когда ВСУ там закрепились и осуществили стабилизационные меры.

«Поэтому здесь (в Снигиревке — ред.) можно сказать, что часть сделана, а часть пока не сделана. Поэтому пока официально Генштаб не заявляет», — добавила замминистра обороны.

10 ноября главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, что передовые украинские подразделения уже находятся в 20−25 км от Херсона.

9 ноября из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

ВСУ уже деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, в частности, Снегиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в 15 километрах от Херсона. Позже стало известно о деоккупации еще ряда населенных пунктов.



Также в Херсонской области подняли флаг Украины в Станиславе, примерно в 45 км от Херсона, на административной границе Николаевской и Херсонской областей, также были освобождены от оккупантов Евгеньевка и Бобровый Кут, в Николаевской области — Павловка, а в Херсонской области — Чкалово.

Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.